高雄市場分流上路　民眾：買菜要看身分證？警耐心解釋

▲高雄傳統市場今日起採分流購物，上路首日楠梓警分局長帶隊到轄區內的市場進行實地勸說督導。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

中央流行疫情指揮中心5月31日宣布新增274例本土確診個案、73例校正回歸，截至昨日為止共有124例死亡個案。高雄市政府日前宣布避免人來人往的傳統市場成為防疫破口，6月1日起採身分證單、雙號分流購物，且針對市場攤集場執行全面落實戴口罩、實聯制與人流管制等3項防疫措施。為此，高雄楠梓區公所特別於前一日召開跨局處協調會議，由相關各局處共同協商規劃、協助市場做好分流。

楠梓警分局特別重視這項工作，於今（1日）上午8點起編排警力並動員義警、民防協勤民力結合環保局、民政局、市場攤集場自治會管委會，由分局長陳文耀、區長吳淑惠等人親率隊前往轄區楠梓第一公有市場、楠都市場、永興（莒光）市場及後昌路宏毅（煉油廠）市場等，執行市場、攤集場採買分流、實聯制、戴口罩、量測體溫工作，先採行勸說、勸導方式，也針對外溢之攤販區勸導應實施管制及防疫措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄傳統市場今日起採分流購物，上路首日楠梓警分局長帶隊到轄區內的市場進行實地勸說督導。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據楠梓分局員警今早在傳統市場的實地觀察及稽查結果，並未發現購物民眾未戴口罩等違規情事，民眾出示身分證或健保卡進入市場採買配合度高，現場攤商、採買民眾對於警方和區公所等單位的防疫措施，均表示「願意一同抗疫」，配合做到實聯制、戴口罩，也會遵守分流採買的規定，不過在過程中，也有少數民眾質疑為什麼要看他們身分證，所幸經市場管理員解釋後都能配合。

警方呼籲提醒民眾依身分證字號分流前往市場攤集場購買，應攜帶「身分證」或「健保卡」，身分證尾數若是單數的民眾，開放周三、周五、周日進入菜市場，而身分證尾數偶數的民眾，則是開放周二、周四、周六到菜市場採購民生物資，請民眾配合實聯制、市場分流制外，更應注意自身安全與健康狀況，與政府攜手齊心抗疫。

▲高雄傳統市場今日起採分流購物，上路首日楠梓警分局長帶隊到轄區內的市場進行實地勸說督導。（圖／記者黃子倩翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

保障被害人權益！橋頭地檢開辦「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」

高雄婦險落詐騙陷阱！他霸氣說「活生生的警察在這！」阻詐成功

高雄15男女不甩「防疫禁令」！為債務相約廟前談判最重恐罰450萬

拒傳統市場淪防疫破口！高雄旗、鼓山警分局長率隊防疫宣導

高雄男輪椅沒電受困雨中全身溼透 好心警推他回家