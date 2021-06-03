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助警多一層防護！慈濟主動捐500個防護面罩予旗山分局

▲▼ 慈濟捐贈防疫物資給高雄警方 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲為加強第一線執勤員警的防護，慈濟基金會主動捐贈500個防護面罩給旗山分局。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

台灣Covid-19本土疫情在5月升溫，中央流行疫情指揮中心昨（2日）宣布新增372例本土確診個案、177例校正回歸，並有12例死亡個案，全台累計死亡個案人數達149人。陳時中在記者會上坦言：「目前看來疫情沒有往下降，還是維持平穩。」有鑒於高雄旗山區曾出現確診足跡，第一線防疫人員的防護裝備變得格外重要！慈濟基金會為感謝站在防疫第一線人的執勤員警，主動捐贈500個防護面罩給旗山分局，希望能為辛苦的波麗士大人加油打氣。

旗山分局指出，因這次本土疫情升溫，確診者足跡擴大，執勤人員不僅體力負荷大，有時更因防疫物資「青黃不接」而增加感染風險！第一線執勤警消人員個個「壓力山大」，心理負荷難以想像，為加強警消人員自身安全及防護，慈濟基金會捐贈500個防護面罩給旗山分局，做為第一線執勤防護使用，希望藉此讓警察人員多一層防護。

▲▼ 慈濟捐贈防疫物資給高雄警方 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲為加強第一線執勤員警的防護，慈濟基金會主動捐贈500個防護面罩給旗山分局。（圖／記者黃子倩翻攝）

慈濟基金會指出，旗山分局除了維護治安、交通工作，也全力執行防疫任務，為讓辛勤的員警於執行防疫工作時無後顧之憂，特別在1日上午將500個防護面罩送抵旗山分局，看中防護面罩可作為第一層防護、強化口罩做為第二層防護的效力，希望員警在在執勤時更有安全保障，安心執行各項防疫工作。

▲▼ 慈濟捐贈防疫物資給高雄警方 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲為加強第一線執勤員警的防護，慈濟基金會主動捐贈500個防護面罩給旗山分局。（圖／記者黃子倩翻攝）

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