高雄婦險落詐騙陷阱！他霸氣說「活生生的警察在這！」阻詐成功

▲高雄老婦人險些因詐騙老梗上當提領上百萬，所幸行員機警及時叫來警察阻詐。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

詐騙老梗仍在使用，民眾不能不慎！高雄新興分局中山路派出所於昨（5月31日）下午2點多接獲一名郵局行員來電報案，表示櫃台有一名66歲的老婦人急需提領，且金額高達上百萬，經行員詢問，老婦人表示：「弟弟急需用錢裝潢住家。」不過回撥電話都無法接通，行員因此察覺異狀，經再三確認婦人金錢提領用處後，懷疑她可能落入詐騙集團常用的情境鍾，不過由於老婦人堅持提領現金，行員無奈之下只能趕快報警求援。

警方表示，3名員警接獲報案後立刻趕到現場，經行員說明了解後，得知老婦人提領現金聲稱是要給弟弟裝潢家裡用，目的是要將祖厝修繕一番所以急需一筆訂金，不過老婦人的弟弟因故遲遲無法支付，經商量後才與劉姓老婦人連繫。劉婦雖第一時間覺得有異，但來電男子用其他行騙手法表示如果她不信的話，會將該電轉接到警方165防詐騙專線由警方說明，藉此取信劉婦。

現場員警聽到劉婦這番形容，更加肯定她遇到「詐騙老梗」，並馬上聯絡劉婦親弟弟求證是否有此事，且同時查證電話號碼源頭，一查之下該電話不僅遭警方鎖定已久，並且遭各地警察局通報為詐欺電話，警方與劉婦說明後，劉婦嚇了一大跳直呼：「怎麼可能，它還有轉165耶！」員警這時向劉婦說：「我們才是真的警察，活生生在你面前，而且真的警察不會叫你提現金，電話那一個轉接是騙你的，不是真的165啦。」劉婦一聽才發現自己的退休金差點遭詐騙，直呼還好還有警察機警地幫忙，才不讓自己鑄下大錯，現場不斷地向警方表達感激之意，感謝有警方及時的阻止，才沒有讓自己繼續按照歹徒的指示提領現金。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

更多新聞：

高雄15男女不甩「防疫禁令」！為債務相約廟前談判最重恐罰450萬

拒傳統市場淪防疫破口！高雄旗、鼓山警分局長率隊防疫宣導

高雄男輪椅沒電受困雨中全身溼透 好心警推他回家

處理車禍到一半聽到「有人落水」 高雄警+2路人合力救回婦人

擋不住豪大雨！高雄台20線電線桿倒塌、巨石掉落雙向不通