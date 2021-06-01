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高雄婦險落詐騙陷阱！他霸氣說「活生生的警察在這！」阻詐成功

▲▼來電謊稱165 老婦險遭詐上百萬，新興警及時阻詐。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄老婦人險些因詐騙老梗上當提領上百萬，所幸行員機警及時叫來警察阻詐。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

詐騙老梗仍在使用，民眾不能不慎！高雄新興分局中山路派出所於昨（5月31日）下午2點多接獲一名郵局行員來電報案，表示櫃台有一名66歲的老婦人急需提領，且金額高達上百萬，經行員詢問，老婦人表示：「弟弟急需用錢裝潢住家。」不過回撥電話都無法接通，行員因此察覺異狀，經再三確認婦人金錢提領用處後，懷疑她可能落入詐騙集團常用的情境鍾，不過由於老婦人堅持提領現金，行員無奈之下只能趕快報警求援。

警方表示，3名員警接獲報案後立刻趕到現場，經行員說明了解後，得知老婦人提領現金聲稱是要給弟弟裝潢家裡用，目的是要將祖厝修繕一番所以急需一筆訂金，不過老婦人的弟弟因故遲遲無法支付，經商量後才與劉姓老婦人連繫。劉婦雖第一時間覺得有異，但來電男子用其他行騙手法表示如果她不信的話，會將該電轉接到警方165防詐騙專線由警方說明，藉此取信劉婦。

現場員警聽到劉婦這番形容，更加肯定她遇到「詐騙老梗」，並馬上聯絡劉婦親弟弟求證是否有此事，且同時查證電話號碼源頭，一查之下該電話不僅遭警方鎖定已久，並且遭各地警察局通報為詐欺電話，警方與劉婦說明後，劉婦嚇了一大跳直呼：「怎麼可能，它還有轉165耶！」員警這時向劉婦說：「我們才是真的警察，活生生在你面前，而且真的警察不會叫你提現金，電話那一個轉接是騙你的，不是真的165啦。」劉婦一聽才發現自己的退休金差點遭詐騙，直呼還好還有警察機警地幫忙，才不讓自己鑄下大錯，現場不斷地向警方表達感激之意，感謝有警方及時的阻止，才沒有讓自己繼續按照歹徒的指示提領現金。

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