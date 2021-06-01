高雄又傳群聚打麻將！5男遭檢舉3人未戴口罩　屋主見警還敢狡辯

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情仍未完全趨於平緩，全台仍維持中央流行疫情指揮中心宣布的「三級警戒」，依照高雄市政府現行的規定室內禁止5人以上群聚，且日前高雄鳳山區有民眾無視禁令揪打麻將最終釀成14人陸續確診，儘管有如此嚴重的前車之鑑，內門區仍有人無視防疫規定大白天揪友在家打衛生麻將，且4人打麻將一旁還多了1人在旁泡茶觀戰，明顯違反防疫規定遭人舉報！員警到場取締，看到5名男子群聚屋內，只有2人配戴口罩，其他3人都「沒戴口罩」參戰打麻將，警方當場蒐證並依《傳染病防治法》函報衛生局裁處。

▲高雄內門區又傳出5人無視禁令群聚打麻將，屋主見警方上門還一直狡辯。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄內門區又傳出5人無視禁令群聚打麻將，屋主見警方上門還一直狡辯。（圖／記者黃子倩翻攝）



警方指出，這起違規事件發生在昨（5月31日）上午，旗山分局中埔派出所接獲民眾檢舉稱「有人群聚打牌」！副所長擔心民眾群聚恐成防疫破口，會同警員率隊前往取締，到場後看到不僅室內的5人為了打麻將聚集，其中3人還沒有依照防疫規定戴上口罩；且一干人等看到警方到場取締顯得很驚慌，林姓屋主急忙辯稱：「我們只有4個人上桌打麻將，另外1個是來泡茶的，馬上就走了！」，不僅如此，他還繼續狡辯：「我自己一個人住，現在又不能出去，所以才找朋友來家裡聊聊天、打打衛生麻將。」不過由於現場聚集5人，已明顯違反3級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後，將林姓屋主與現場4人依規定函報高雄市政府衛生局裁罰。

旗山分局長游永中呼籲，全台疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自5月19日宣布，禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，違者將受罰，希望民眾全力配合防疫，切勿有違規群聚情形發生；也請民眾出門務必全程佩戴口罩、保持社交距離等相關防疫措施，在防疫關鍵時刻，務必遵守相關防疫規定，共同防堵疫情蔓延，全民一起渡過難關。

▲高雄內門區又傳出5人無視禁令群聚打麻將，屋主見警方上門還一直狡辯。（圖／記者黃子倩翻攝）

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