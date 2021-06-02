快訊／高雄榮總外包廠商確診　匡列158人採檢出爐

▲高雄榮總1名資訊室外包廠商確診，匡列院內外共158人採檢，所幸均為陰性。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市2日新增5例本土病例，其中1例為高雄榮總資訊室20多歲外包員工，案號9408，是新北確診個案接觸者，經匡列採檢1日確診，為無症狀患者。衛生局緊急匡列158人採檢，2日晚間採檢結果全數出爐，所幸均為陰性。

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衛生局統計，截至2日晚間9點40分，高雄榮總針對案9408職場密切接觸者共15位緊急採檢，全數陰性後由衛生局安排防疫旅館居家隔離。

▲高雄榮總資訊室外包廠商確診，足跡史曝光 。（圖／高雄市政府提供）

另擴大篩檢針對31日同時段，前後到便利超商消費之顧客與店員、與辦公室之同單位7人均完成PCR檢測均為陰性，26日曾短暫維修病房電腦接觸的2位護理師及所屬相關單位62人進行抗原快篩檢均為陰性。

6月2日針對同空間之資訊室人員進行抗原快篩總共81人，無進一步確診個案，共有143人被列為自主健康管理對象。院內足跡所至區域已於6月1日至6月2日全面執行清消完畢，衛生局密切監控後續疫情狀況，並要求落實分艙分流人員管制。

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