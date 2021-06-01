保障被害人權益！橋頭地檢開辦「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」

▲為維護被害人權益，橋頭地檢署辦理「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」》。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內疫情嚴峻之際，橋頭地檢署關懷被害人自今（1日）開始辦理「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，適時提供案件資訊。對此，橋頭地檢署發出新聞稿表示，為了使被害人在刑事程序中，對於訴訟的進行、案件結果及與被害人權益相關資訊能適時知悉，減輕被害人面對訴訟程序的無力感，橋頭地檢署從今日起正式辦理「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，讓被害人可以透過平台，適時了解案件資訊。

橋頭地檢署指出，適用「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」的案件為殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄人勒贖罪、性侵害犯罪，或者其他攸關被害人權益而經檢察官認有必要的案件，如果有被害人有前述所提的案件，經橋頭地檢署檢察官偵辦中的被害人與家屬，可以填具聲請狀聲請開啟使用「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，以獲取檢察官對被告諭知強制處分結果、偵查結果、被告通緝到案等案件資訊。

橋頭地檢署進一步說明，自洪檢察長到任以來，橋頭地檢署都對被害人權益十分重視，陸續規劃被害人專用溫馨談話室及洽公專人導引等友善措施。「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」的啟用，將可為被害人在訴訟程序中，提供更溫暖的司法關懷。

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