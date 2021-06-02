竹田花農黃穎臉書號召失業者　採金銀花貼補家用度疫情

▲竹田鄉花農黃穎栽種金銀花，號召失業者加入採摘行列補家用 。（圖／取自黃穎臉書，疫情未發生前展示產品）

記者陳崑福／屏東報導

原是塗料工程師的屏東竹田鄉花農黃穎，因長期接觸漆料有毒物質而罹患肺炎，咳嗽不止身體愈來愈虛弱，10多年前，經屏東藥用植物生態產業學會理事長李太豐指導栽種金銀花，讓他及太太找回昔日的健康，更擴大裁種，目前疫情嚴峻，他在臉書號召「因疫情而暫時失業的朋友，歡迎來採金銀花，可補貼收入又遠離病毒」，吸引旅遊業者、餐廳服務生加入。

▲▼金銀花、採金銀花。

屏東藥用植物生態產業學會理事長李太豐說，2003年發生SARS，用掉了許多金銀花，但當時大陸的金銀花，傳出有重工業汙染及煙薰等情事，來源不可靠，該學會決定在屏東進行復育，當時來上課的黃穎很有興趣，因此開始試種。

黃穎表示，金銀花屬忍冬科，一年四季都能開花，耐旱耐冷適應力強，含有環已六醇、黃酮類、肌醇等成份，已證實可增強免疫力，入中藥使用；另金銀花清香宜人，採下日曬約兩天時間，可以乾花泡茶、也可鮮花料理，用途廣泛。

因此，他在竹田二崙、萬巒赤農場栽種有機金銀花，並與台東、屏東農民契作，擴大推廣，其中二崙社區還提供社區居民前來採摘，收入做為該社區關懷據點基金。

這次疫情嚴峻，不少民眾因此暫時加入採摘金銀花行列，有導遊小姐、餐廳的服務生得知該訊息，紛紛趕來加入採摘行列，貼補家用。

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