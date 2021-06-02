因應三級警戒…高雄市府宣布：暫停徵兵作業！　7月後視疫情調整

▲高雄市政府宣布暫停徵兵作業，7月後視疫情再做調整。（圖／高市府提供）

記者許宥孺／高雄報導

因應全國疫情三級警戒延長，為保障役男健康，避免人員群聚與跨縣市流動，高雄市配合中央暫停辦理5、6月份役男體檢、軍種兵科抽籤及軍事訓練與補充兵役男入營，7月以後徵兵處理作業將視疫情狀況調整因應。

高雄市政府指出，6月份停止入營梯次包含110年6月16日陸軍第0110梯次（分階段第2年）、6月17日陸軍第0131梯次（分階段第1年）、6月28日補充兵383梯次及6月29日陸軍第0132梯次與空軍076梯次，提醒錄取暑期分階段常備兵役軍事訓練第一梯次役男，後續入營規劃配合中央滾動檢討另行通知。

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高雄市兵役處表示，自疫情發生以來，高雄市於役男各項徵兵處理作業均落實防疫作為，以保障市民健康，包含：入境或接觸入境人士最後日起未滿21日者暫緩徵兵處理；徵兵處理現場應佩戴口罩、體溫檢測及落實社交距離；軍種兵科抽籤場次分流並鼓勵民眾由公所代抽籤避免群聚；詢問並確認應徵役男健康情形無虞再行輸送入營等。近期疫情升溫，針對在營官兵，亦已協請國軍各部隊加強防疫作為，維護營區官兵安全。

兵役處也提醒，因疫情變化快速，將視疫情狀況研議因應，如有最新消息將公告於高雄市兵役處網站，請各位役男隨時留意相關訊息及役政單位通知，也請市民朋友務必配合防疫措施，保障自身健康。