影／直擊柯文哲快篩機動隊　前進文化大學、剝皮寮抓感染源

記者陳家祥／台北報導

儘管新冠肺炎疫情仍在延燒，但全國三級警戒進入「自主封城」的狀態似乎已收到成效，1日新增262例本土個案、校正回歸本土個案65例，兩個數字都有趨緩。其中，台北市確診個案降到87例，但新成立的快篩機動部隊仍照計畫在2日上線，分赴文化大學、萬華剝皮寮出勤，整備畫面也在今天首次曝光。

▲台北市防疫快篩機動隊。（圖／台北市政府提供）



台北市政府早在5月14日於疫情熱區萬華設立快篩站，至今已驗出超過1000例的快篩陽性者，儼然是疫情重災區。由於市府主力對付萬華區的傳染，因此篩檢陽性數字略有趨緩，但其他行政區則是有上升趨勢；為了避免傳染爆發，台北市長柯文哲日前指示，啟動機動快篩站，以巴士載運人員移動、不設定點的方式，在全市做熱點巡迴

柯文哲1日表示，北市已經組了2支機動快篩隊，裝備、訓練都已經到位，快篩不能亂槍打鳥，要建立在科學基礎上，最有效率地運用醫療資源，精準打擊疫情，今天下午就會開始試辦，看看有什麼要改進的。

由於文化大學爆出有4例確診個案，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，市府成立的2支機動快篩隊，2日一早就會派遣其中一隊赴文大協助學生快篩，希望能在1天內完成全校必要篩檢，另外一隊則至萬華熱點社區，鼓勵有需要但尚未篩檢者盡速完成快篩，阻絕社區傳播鏈。

黃瀞瑩指出，北市機動快篩隊每隊人數約8至10人，出動每班次以4小時計，約可篩檢100人。

機動快篩隊在2日正式成軍，整備畫面也曝光，為了提高機動性，成員的裝備精簡，各式醫療設備或拿或扛，或是用行李箱裝納各式器材；面對傳染風險極高的新冠肺炎，隊伍成員全副武裝，穿戴好頭套、N95口罩、護目鏡、全身式隔離衣，準備依照市府規劃的各疫情熱區展開小規模普篩。