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柯文哲稱簡訊實聯制一通0.7元　陳怡君批「明明免費」：雞仔腸鳥仔肚

▲▼台北通與簡訊實聯制。（圖／翻攝自台北通APP、簡訊畫面）

▲台北通與簡訊實聯制。（組合圖／翻攝自台北通APP、簡訊畫面）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲1日率領秘書長陳志銘等市府團隊宣布「台北通實聯制」、「紓困線上申請」、「疫情數據儀表板」等北市科技防疫三支箭，並提及中央推出的實聯制走簡訊系統，一通約0.7元，台北通走WiFi系統就比較便宜。不過，台北市議員陳怡君痛批，政委唐鳳開發的簡訊實聯制是完全免費，「雞仔腸鳥仔肚令人遺憾。」

柯文哲1日與陳志銘等市府團隊出席防疫記者會，由陳志銘宣布北市科技防疫升級，並發出「台北通實聯制」、「紓困線上申請」、「疫情數據儀表板」三支箭。

關於台北通部分，此次除了與中央實聯制簡訊整合之外，還增加同行人數的功能。柯文哲提及，中央推出的實聯制走簡訊系統，台北通則是走WiFi系統，簡訊一通約0.7元，走WiFi系統就比較便宜。

陳志銘也補充，台北通app掃描後的實聯制資訊畫面，比起一般回傳簡訊畫面更易判讀，民眾或店家更能快速掌握進出場所的位置名稱、時間、以及同行人數等資訊。此外，市府更開放民眾申請整合式QR code，無論使用台北通app或手機一般相機掃描功能都能掃得到，更能減少民眾進入場所前，面對各式QRcode不知該掃哪個的困擾。

不過，台北市議員陳怡君痛批，柯文哲及團隊搞不清楚狀況，一樣是「用科技做防疫」，唐鳳使用的實聯制簡訊就是比較便利且5秒內搞定，而不是台北通申請個老半天，出去外面時Wi-Fi連線又爛又慢，民眾當然使用唐鳳的防疫系統。

陳怡君指出，柯文哲稱唐鳳的簡訊實聯制一通約要0.7元，一個月下來恐要花4.8億元，「請柯文哲不要混淆視聽，誤導民眾政府花大錢。唐鳳的實聯制系統簡訊完全免費，由電信業者完全吸收。全民配合政府做有效率的防疫回報，柯文哲及團隊卻還在製造假新聞耍心機，雞仔腸鳥仔肚令人遺憾。」

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