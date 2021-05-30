家就在下個巷口！高雄翁電動車「拋錨顧路」推不動　警：交給我

▲老翁電動輔助車拋錨，高雄新興分局前金派出所員警助他順利返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名老翁日前電動輔助車故障，正感無奈、不知所措之際，新興分局前金分駐所員警接獲報案感到現場即時伸出援手。這起事件發生在28日下午1點多，員警獲報後趕到區中華三路、八德二路口，看到一名行動不便的男子在路旁需要協助，兩人個別行動，一人幫忙老翁把輔助車推回家，另一人則攙扶老翁走回家，這才讓事件順利落幕。

警方指出，當時2名員警趕到現場，發現一名男子坐在店家騎樓休息，一旁還有一台故障的電動輔助車，員警上前詢問後得知，原來該名65歲的林姓老翁當天稍早外出買午餐，未料在返家途中電動輔助車卻突然故障了，行動不便的他獨自將輔助車推行了一段路後感到體力不支，所幸一旁的店家發現後，趕緊提供椅子供老翁休息，並通知警方到場。

警方進一步表示，由於經警方詢問後，得知老翁就住在後方的巷子內，因此由兩名員警個別行動，一人攙扶老翁，一人推著輔助車返回老翁住家。返家過程中老翁向員警表示：「我的雙腳因為舊傷而不便行走，日常起居都需要依賴電動輔助車，沒想到今天車子卻在半路上拋錨，所幸遇見了熱心的店家及警方及時協助，否則真的不知道該怎麼回家。」

警方協助老翁回家後，不忘叮嚀對方返家後若感到身體不適務必前往醫院檢查，老翁對於員警貼心的提醒感到相當窩心，也向員警承諾會照顧好自己的身體，並再次向伸出援手的員警表達感激之意。

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