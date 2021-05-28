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社會 社會焦點 保障人權

警察做疫調安全最重要！佛光山捐N95口罩、護目鏡給高雄警

▲▼ 宗教團體捐防疫物資給旗山分局員警 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲佛光山等宗教團體聯合捐贈防疫物資給高雄旗山分局，希望員警進行疫調相關工作時能更有保障。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情持續蔓延，今（28日）單日新增297例本土個案、258例校正回歸個案，不僅如此，還新增19例死亡案例！且死亡個案年齡下修到36歲，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言：「（疫情分布圖）整體趨向平坦，不是好狀況，疫情穩在這波上，沒有看到往下趨勢。」高雄旗山也出現確診足跡，因此第一線防疫人員的防護裝備變得格外重要，佛光山等宗教團體主動捐贈防護衣、N95口罩及護目鏡等防疫物資給旗山分局，紓解防疫物資燃眉之急。

旗山分局指出，佛光山人間佛教四大宗旨之一即是「以慈善福利社會」，在此次全球COVID-19疫情嚴峻時刻，發揮同體共生的大慈悲力，將佛陀慈悲與智慧，轉化為對社會的關愛，萬眾一心齊防疫，警察人員也有如人間菩薩般，投注生命熱忱守護國人安全。

▲▼ 宗教團體捐防疫物資給旗山分局員警 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲佛光山等宗教團體聯合捐贈防疫物資給高雄旗山分局，希望員警進行疫調相關工作時能更有保障。（圖／記者黃子倩翻攝）

參與此次捐贈的宗教團體指出，旗山分局除了維護治安、交通工作，也全力執行防疫任務，包含疫調、旗山醫院快篩站周邊交通秩序維持、巡邏及處理突發案件，為讓辛勤的員警於執行防疫工作時無後顧之憂，特別在今（28日）上午將500個N95防護口罩、100件防護衣及60支護目鏡送抵旗山分局，希望員警在與看不見的敵人「病毒」作戰時，能得到更佳的防護，安心執行各項防疫工作。

旗山分局長游永中表示，十分感謝佛光山及國際佛光會中華總會等宗教團體對警察的支持和關心，在疫情嚴峻的當下，各項防疫物資更顯重要與珍貴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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