宅在家太無聊！網約D級正妹來50歲大媽　高雄男無奈改半套

記者吳奕靖／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，進入三級警戒，為了防治疫情，高雄市長陳其邁呼籲「週末宅在家」，高雄林姓男子因為宅在家太閒，竟然上網找性交易，結果來了一個50歲越南籍大媽，雖然跟預期有落差，但他還是完成交易，只是還沒踏出交易場所就被抓了。

▲高雄市警方查獲一名越南籍婦人以觀光名義來到台灣從事賣淫，半裸被查獲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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29日晚間19時20分許民眾檢舉表示，海邊路一棟大樓內有性交易，警方獲報到場查看後，在屋外就聽到裡頭有男女聊天聲，所以員警在外頭等待，門一打開，員警表明身份進入查看，發現屋內有一名50歲越南籍的婦人，僅穿著內褲衣衫不整，而且雙方均未戴口罩，警方向房間內的另一名41歲林姓男子詢問是否有從事色情性交易服務，男子表示剛有做完半套，同時坦承價碼是每半小時1700元。

林姓男子表示，自己是因疫情期間在家無聊、悶著發慌，於是在網路隨機找人聊天，雙方在某網路論壇上認識，並透過Line加入彼此好友，相互私訊聯繫後，相約在越南籍女子的工作室從事性交易，原本以為是個D罩杯正妹，但是門一開居然是個50歲的婦人，雖然傻眼，但也只好默默接受，從全套改半套。

▲高雄市警方查獲一名越南籍婦人以觀光名義來到台灣從事賣淫。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

這名從事賣淫的越南籍婦人，是以「觀光居留」的名義來到台灣，滿三個月就要離開。可是她並沒有依照規定，而是從事賣淫，今年一月份就被查到一次，當時移民署考量到疫情已經升溫，所以暫不遣送，可是要定期要報到，沒想到從今年一月到五月期間，她還是繼續賣淫工作，她說自己沒有錢過日子，只能夠做這一行，透過網路攬客，自己跑單幫跟人家約，地點從私人套房、旅館房間都有，這次再度被查獲，將依照社會秩序維護法及傳染病防治法相關規定送辦。

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