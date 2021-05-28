不忍8旬翁獨自站在大雨中！高雄鴿自願「雨他同行」撐傘護送返家

▲旗山分局員警不忍年邁的老翁步履蹣跚站在大雨中，立刻撐傘護送他平安回家。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

疫情嚴峻之際，仍可以看到高雄暖警展現有愛的一面！25日下午3點多，高雄內門區下起午後雷陣雨，旗山分局員警立刻出動巡視轄區內視察有無豪雨災情，結果在巡經內門農會時，看到一名85歲的黃姓老翁被突來的豪大雨襲擊，沒有帶雨具的他，受到行動不便的限制，只能被困在雨中，員警見狀立刻下車替老翁撐傘並攙扶他上車、護送回家，老翁妻子看到警方暖心的舉動，直呼員警「揪感心」，十分感謝警方伸出援手、幫忙協助。

警方指出，當天做出這項暖心舉動的內門分駐所警員，25日下午3點多正在執行備勤勤務，看到轄區內突然下起午後雷陣雨，員警立刻出門巡視轄內有無淹水災情，結果行經內門農會前，看見85歲的老翁全身淋濕，且步履蹣跚行動困難，員警二話不說立刻下車詢問是否需要協助。

▲旗山分局員警不忍年邁的老翁步履蹣跚站在大雨中，立刻撐傘護送他平安回家。（圖／記者黃子倩翻攝）

老翁當時向警方表示：「我不久前曾在浴室滑倒，造成臀部受傷開刀治療，導致行動不便，走到內門農會時天氣晴朗，返家途中卻突然下起傾盆大雨！」事後經員警了解，農會雖然離黃姓老翁的住家僅僅只有500公尺距離，不過因為地面濕滑，員警擔心老翁安危，當機立斷選擇攙扶老翁上警車並護送他安全返家。

員警回憶，當時老翁臉上滿是落寞，覺得自己好像「老了不中用」，看到警方為了幫忙很是不好意思，江姓員警聽了暖心回應：「看到你平安回家就好！」這樣的話聽在老翁耳裡甚是感動。而員警平安地將老翁護送回家後，黃姓老翁的妻子熱淚盈眶十分感謝員警主動熱心助人的行為，暖心舉動讓她非常感動。

▲老翁夫妻倆笑稱看到員警就想到自己的孫子，對於員警溫暖的舉動表示感謝。（圖／記者黃子倩翻攝）

黃姓老翁的妻子感動地表示：「看到年輕的江姓員警，就讓我想起自己的金孫。」還不忘向員警笑稱，希望他有空可以多來家裡坐坐陪他們聊天，聽到這，江姓員警也向黃姓老翁夫妻表示：「我家中也有年邁的阿公阿嬤，看到黃姓老翁就想到自己家中的長輩，所以第一時間就伸出援手幫忙。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

不要爬牆啦！高雄女大生忘帶鑰匙不聽勸 學蜘蛛人踩空6樓墜落

網傳高雄酒店小姐染疫確診！警循線找到PO文女怒「消息攏假的」

高雄仁大工業區草叢連2天遭放6瓶汽油 警疑卡車司機「暗崁」

高雄3警到「串門子」疫調2次遭隔離14天 基層警曝心聲

不鳥阿中部長！高雄1酒吧偷營業 5男女開趴1人還戴護目鏡