國內疫情嚴峻緊急案件還是得審！橋頭地院推線上視訊「遠距開庭」

▲橋頭地院外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

中央流行疫情指揮中心今（28日）招開記者會公布新增299例本土個案、258例校正回歸本土病例且宣布有19人死亡，等同於自19日全國防疫層級提升到第三級警戒後，至今已累計有66例死亡個案。橋頭地院為因應全國防疫層級提升到第三級警戒，並使具有時效性、緊急性或必要性的案件能夠順利進行，且避免群聚，特別利用遠距視訊設備及電腦會議軟體為線上開庭。

橋頭地院發出新聞稿指出，於今（28日）上午由法官在民事大法庭為遠距視訊開庭審理，而兩造律師則各在其所在處所，分別使用其電腦或手機共同開庭，並順利審理終結，在此疫情期間，使用遠端視訊的方式開庭方式，既安全又便利。

▲橋頭地院為了方便民眾使用遠距視訊開庭，在網頁中特別設置相關項目下載專區。（圖／記者黃子倩翻攝）

且橋頭地院為便利當事人能夠利用此遠距視訊開庭的方式，特別在橋頭地院外網的便民服務項下設置『視訊開庭「Ｕ」軟體及操作手冊下載專區』，以方便當事人能夠輕鬆立即下載此視訊軟體及了解操作方式，希望當事人能夠多加利用。

▲橋頭地院官網資訊。（圖／記者黃子倩翻攝）

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