澎湖疑染疫婦是月嫂！親友驚曝：發病前在台北月子中心工作3天

▲「封島」斷疫情？ 澎縣府：無權限但旅客數已降至2000餘人。（圖／澎湖縣政府提供）

記者吳奕靖／澎湖報導

澎湖縣政府在29日晚間緊急發出新聞稿表示，有一名50多歲的婦人，被送醫之後呈現昏迷狀態，不排除是新冠肺炎的確診者，政府已匡列相關接觸者採檢，並瞭解接觸史及足跡，在案例活動區域已進行清消，將持續調查足跡並公布，初步了解，這名婦人有雙北足跡史之外，還在台北一家月子中心工作3天。

澎湖縣政府在29日深夜連發3則新聞稿，指這名50多歲的婦人，15日從馬公至台北，20日再從高雄返回澎湖，27日左右出現症狀，隔天2天之後，也就是29日到馬公市一家診所就醫，之後轉至醫院急診，經插管送加護病房，發現胸部X光兩側肺炎，目前處於昏迷狀態。同時這名婦人的工作場所從15日開始就沒有營業。

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澎湖縣政府表示這名婦人平常一個人住，很少外出。住在馬公市一棟4樓民宅的她，一樓為店面、二樓為房東居住，三樓有兩間房間出租，這名婦人就住在其中一間，四樓也有一名租客。現在澎湖縣政府衛生局已經將接觸婦人的三名親友匡列之後，初步經PCR採檢皆為陰性，安排入住安置場所。

據悉，名婦人在5月期間，還在澎湖擔任一間KTV的員工，後來這間KTV因為疫情暫時歇業，她疑似透過朋友牽線，在15日前往台北一家月子中心工作，不過做了3天之後離職，她搭高鐵回到高雄家住了2晚，20日才又搭機回到澎湖，而澎湖縣政府表示：「同班機的民眾也已完成清查」，不過求證澎湖縣政府發言人陳其育強調：「相關足跡史還因為這名婦人還在昏迷，無法進一步確認，僅能依照親友轉述，但是否有在月子中心幫忙，這一部分也要進一步確認」。

這名婦人是否確定染疫，意味澎湖本土零確診面臨破功，當地居民都相當關注，也議論紛紛！對此澎湖縣政府表示，是否確診得由中央流行疫情指揮中心來發布。

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