詐騙集團擱來啊！假賣家稱：帳戶遭駭客入侵　高雄女誤信險遭詐

▲疫情嚴峻之際，仍有詐騙集團用網購分期的詐騙老梗行騙，所幸員警與行員機警介入才沒讓女子的存款被騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

現值國內疫情嚴峻之際，但詐騙集團仍似機行動！高雄湖內分局路竹分駐所所長陳育民以及員警日前執行巡邏勤務時，接獲轄區內合作金庫銀行的襄理報案，表示現場有名陳姓女子疑似碰上詐騙集團，欲使用ATM自動提款機匯款到不明帳戶，所幸操作期間自己對「整個流程」起了疑心，主動按下旁邊的服務鈴詢問，才讓行員與警方有介入的機會，最終阻止這起詐騙案。

警方指出，這起事件發生在11日，路竹分駐所所長以及警員接獲報案趕抵銀行時，只見55歲的陳女正緊張地和行員解釋自己遇到的狀況，她表示前陣子有使用網路購物，結果當天突然接到賣家的來電，稱因受到「駭客攻擊」，查帳時發現應匯入的款項與電腦紀錄不同，疑似顧客會員資料也受到攻擊竊取，導致被設定成多筆訂單，將會預扣許多款項！待結束通話後，會有銀行人員立即她聯繫排除。

陳女表示，該通電話結束後，果真有號碼顯示為合作金庫銀行專線代表號的客服人員致電說明，專員當下除了告知陳女駭客入侵手法外，也詢問平日有使用哪幾個金融帳戶進行網購，要馬上教導她使用ATM自動提款機進行解除扣款設定。在聽完專員的解釋後，心煩意亂的陳女便匆忙地趕至銀行ATM，並遵照指示一步步進行操作，當時的她恐怕還沒有意會到，自己正一步步落入詐騙集團的圈套。

▲疫情嚴峻之際，仍有詐騙集團用網購分期的詐騙老梗行騙，所幸員警與行員機警介入才沒讓女子的存款被騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

但後來詐騙集團透過電話，要求她輸入一組測試代碼到「匯款金額」欄位，再檢視列印出的紙本收據上的餘額確實沒有短少，這時陳女果真陷入詐騙情境中，相信電話的另一頭是銀行專員，而輸入的代碼是銀行專用的解除扣款程式碼，導致後續循指示重複該步驟，將假專員所說的「16250」輸入轉出金額，自郵局帳戶匯出了新台幣16250元，所幸在接續使用合作金庫帳戶進行轉帳時，與詐騙集團溝通「產生代溝」，陳女這時終於起了疑心按下一旁的服務鈴向櫃檯行員求助，才沒讓詐騙分子繼續得逞。

而當員警和銀行行員正積極想辦法釐清案情時，詐騙集團依然不死心，繼續撥打陳女的電話想「繼續騙」，員警這時見狀霸氣地直接替陳女掛了電話，並叮嚀後續切勿再接通任何不明來電，以免越陷越深！

在這之後，經過員警多方確認，確認陳女的合作金庫帳戶餘額未有短少，這時所長與員警立即載著陳女飛奔郵局詢問，經行員調閱相關匯款明細進行檢視，發現陳女剛才使用郵局帳戶匯款的受款行早已被列為「警示帳戶」，因此匯出款項旋即又被回沖到匯款者帳戶內，因此並未造成任何實際損失。

▲▼在員警的協助下，陳女確認自己兩個帳戶內的錢都沒有短少，這才放下心中大石。（圖／記者黃子倩翻攝）

陳女在聽聞自己帳戶內的存款皆未被詐取後，這才放下心中大石，直呼自己實在太大意，一聽到是最近購物的賣家來電，又見到假專線確實與客服號碼相同便信以為真，未留意到該號碼前方有個「+」，實為詐騙集團所常用的竄改號碼，幸好有熱心行員與員警協助，不斷安撫她的情緒，否則越陷越深，帳戶內的存款恐將不保。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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