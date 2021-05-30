防街友成破口！高市府豪邁包3間旅館安置　已有42人入住

▲街友入住單人旅館接受短期安置。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

全台防疫警戒升至第三級，民眾外出須佩戴口罩。為免街友出沒地點產生群聚釀防疫破口，高雄市社會局除了有街友中心短期收容安置，另啟動「合約旅館短期安置」，至今已有42位街友入住。

高雄市社會局表示，隨著疫情升溫，社工繃緊神經，每天都到街友常露宿地點發放口罩，不斷提醒佩戴口罩、保持社交距離並且不要群聚。

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▲社會局長謝琍琍親自訪查街友，並發送口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

近幾日社工實地查訪發現，隨著許多公共場域關閉，部分街友經常出沒的熱點，只剩零星幾位，其他則改為到附近的角落休息。

「說不定你比我還危險咧！」一名街友告訴社工，自己都待在公園比較少人會經過的陰涼角落，不會靠近別人，也不會去買東西，「一般民眾也不會靠近我，大家都離得遠遠的，我只是看起來比較髒一點點，但很多人看到我像看到病毒一樣！」

▲▼社工每天都會提醒街友要戴口罩，並禁止群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

阿真表示，目前手邊口罩已夠用，也說知道疫情嚴重，都會戴口罩，避免遭受別人異樣眼光。

社會局指出，防疫期間，除了街友中心的短期收容安置，同時啟動「合約旅館短期安置」機制，以提高街友入住意願，5月中起已租用3間旅館，約有140間單人房，合統計至30日已累計有42人入住。