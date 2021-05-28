不要爬牆啦！高雄女大生忘帶鑰匙不聽勸　學蜘蛛人踩空6樓墜落

記者黃子倩／高雄報導

高雄今（28日）凌晨1點多傳出一起女子掉落遮雨棚的案件，起因竟因為忘了帶鑰匙，想從6樓外牆爬窗進屋，結整個人果意外踩空滑落，掉落到2樓高的遮雨棚，所幸消防隊到場後將人救下送醫，這名蔡姓女大生意識清楚、沒有生命危險。

▲女大生回家沒帶鑰匙，竟選擇從六樓外牆爬回房內，結果過程中腳踩空摔落遮雨棚。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在今日凌晨1點多，當時獲報有女子掉落到高雄鼓山區臨海二路一處住家2樓遮雨棚，警消到場之後，聽聞受傷的22歲蔡姓女大生痛苦哀嚎，趕緊將人給救下來、送醫，據警方了解，女子之所以在凌晨墜落遮雨棚，是因為她返家時忘了帶鑰匙，卻不找其他進房的辦法，且不聽住在隔壁的女同學勸阻，硬要從六樓住處外牆爬出，想冒險爬窗進入屋內，結果意外摔傷。

▲▼女大生掉落在消防巷的遮雨棚上，消防隊搶救過程十分不易。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，趕到現場時，女大生摔落在消防巷內的2樓遮雨棚上，研判她爬出外牆時疑似天色暗，加上跨腳出去時踩空，才會整個人滑落2樓遮雨棚，女大生摔下樓發出巨大聲響，讓當初一直勸阻她的女同學嚇壞了立刻打電話報警，所幸警消抵達現場時，女大生意識清楚，送醫後人沒有大礙，目前詳細的墜樓原因仍有待警方進一步調查釐清。

▲女大生回家沒帶鑰匙，竟選擇從六樓外牆爬回房內，結果過程中腳踩空摔落遮雨棚。（圖／記者黃子倩翻攝）

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