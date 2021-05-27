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民進黨：藍營「15條教戰指引」煽動疫苗之亂　指揮網軍打指揮中心

▲▼名嘴邱明玉爆，國民黨內有15條教戰守則，指導內部不稱「中國疫苗」，而是強調是大陸代理的德國製疫苗。（圖／翻攝年代新聞）

▲名嘴邱明玉爆，國民黨內有15條教戰守則，指導內部不稱「中國疫苗」，而是強調是大陸代理的德國製疫苗。（圖／翻新聞面對面）

記者陶本和／台北報導

資深媒體人邱明玉在政論節目中爆料，國民黨有一份「教戰守則」的資料，指導黨內不要談「中國疫苗」，而是強調大陸代理的德製輝瑞。對此，民進黨發言人謝佩芬27日表示，顯然國民黨「中央廚房」，正在利用疫情，煽動疫苗之亂。

謝佩芬表示，國民黨這份「教戰守則」內容洋洋灑灑列出15條指引，都與近期的疫情、疫苗等議題有明顯相關聯，像是「大陸願提供陸製疫苗泛藍選民都不敢用，千萬不要碰」、「建議可以統一講輝瑞疫苗，民眾比較知道是什麼，BNT大家比較不懂」、「強調大陸只是代理，民眾是歡迎輝瑞疫苗」、「建議強調德國製疫苗」等。

對照這幾天藍營的在疫苗攻防上的論述，謝佩芬指出，藍營從上到下的政治人物，甚至還有側翼的粉絲團，他們論述方向與用字遣詞等等，口徑都和這份教戰守則不謀而合。

謝佩芬說，國民黨既然沒有否認這份教戰守則的存在，也就證實了國民黨中央有「中央廚房」在製作帶風向的言論，我們可以證實，國民黨就是用這份「教戰守則」在指揮網軍如何和指揮中心作戰。

謝佩芬指出，在這疫情關鍵時刻，滿腦子竟然想的是要和「中央疫情指揮中心作戰」，想得都是如何帶風向，如何煽動恐慌的話，「國民黨江啟臣主席必須為這樣的教戰守則向人民道歉」。

在疫苗議題方面，謝佩芬表示，過去國民黨大力鼓吹所謂的「中國疫苗」、「大陸疫苗」，這幾天改口不講「中國疫苗」、「大陸疫苗」，像是國民黨智庫副董事長連勝文過去曾說過，「連勝文：若台灣有中國疫苗，我第1個打」，這幾天口風卻開始改變並喊話國民黨應主動協調購買BNT疫苗。

謝佩芬表示，又如行政院中部辦公室執行長蔡培慧質疑南投縣長林明溱要求中央開放地方自購上海復星BNT疫苗，國民黨立委許淑華、馬文君、國民黨文傳會副主委黃子哲、鄭照新，似乎依照這份教戰守則指引，馬上群起圍攻蔡培慧，稱說上海復星是代理、是德國製的疫苗，攻擊蔡培慧散佈假消息，甚至對蔡培慧貼標籤，國民黨從上到下口徑一致，完全符合媒體揭露的教戰守則內容。

謝佩芬說，在疫情關鍵時刻，國民黨究竟是要和誰交戰？台灣難道這就是江啟臣所謂的「疫情關鍵時刻、全力配合防疫」嗎？國民黨不敢否認這份「教戰守則」，證實國民黨說全力防疫、配合指揮中心根本是在欺騙台灣人民，我們要求國民黨江啟臣主席出來向指揮中心和全體國人說清楚、講明白。

邱明玉爆國民黨15條教戰守則：

1.大陸願提供陸製疫苗泛藍選民都不敢用，千萬不要碰

2.輝瑞疫苗大部分民眾可以接受，即使是大陸代理，民眾只擔心指揮中心阻饒，建議可以大力推動輝瑞疫苗，風向上民眾是想打 BNT 疫苗

3.疫苗議題還需要時間聚集更多民眾關注，大部分民眾可能還覺得可以靠大家自律清零病毒。還沒有意識到疫苗是唯一解

4.現在有陸捐疫苗跟大陸代理德國輝瑞疫苗，建議一定要把兩個區分清楚，免得綠營側翼把兩者混為一談，混肴民眾

5.中南部可能會下大雨，建議關注雨情，即時跟民眾分享喜訊，民眾還是很關心下雨

6.民進黨想把焦點轉移到中國認知戰的策略，因為林瑋豐，讓認知戰變成一個笑話。

7.陳時中的哭有大量新聞正向曝光，民眾還是很挺他，還沒有對他很失望，建議批評陳時中時還是要小心

8.柯說剩20劑疫苗，指揮中心回擊台北尚有7300多劑疫苗，沒什麼聲量

9.侯友宜說可能停班，引起大量關注，建議要有完善配套措施，大家擔心又發生賣場群聚

10.網友：覺得侯市長還是少說些假設性的宣示比較好.......因為可能造成恐慌

11.民眾擔心新北停班，新北市民四處逃竄，讓疫情更嚴重，建議起碼要跟台北市步調一致

12.可能停班的言論引起不少怨言，建議停班措施不要新北超前實施

13.建議可以統一講輝瑞疫苗，民眾比較知道是什麼，BNT大家比較不懂

14.輝瑞疫苗大多數民眾是支持的，只要強調大陸只是代理，民眾是歡迎輝瑞疫苗

15.建議強調德國製疫苗

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