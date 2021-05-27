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網影射蘇貞昌吃不到回扣擋3000萬劑疫苗　傳言3月早已澄清

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心，戶外維持社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

有關國內近日「疫苗之亂」，PTT上一名帳號為VOLK11的網友發文指出，去年台灣本來拿到BNT疫苗，就是上海代理商與前閣揆林全接洽，條件談好要進3000萬劑，後來被綠皮紅骨政黨擋下來，且就是光頭騙神仔擋的，影射現任閣揆蘇貞昌吃不到回扣。事實上，相關傳言早在今年3月遭行政院、疫情指揮中心駁斥，而傳言中所謂有關說的蘇系立委，也都已提出法律訴訟。

帳號為「VOLK11」的網友在PTT發文指出，他昨天夢到和朋友閒聊，半夢半醒之間，覺得朋友說的有點陰謀論。他說，其實台灣去年，本來拿到全世界最好沒有之一的BNT疫苗。

該文指出，就是上海代理商跟林全接洽的，本來條件都談好了，要進3000萬劑，後來被綠皮紅骨的某政黨擋下來，而且是「光頭騙神仔」擋的。

「光頭騙神仔」一詞，也被解讀是現任的行政院長蘇貞昌，該文則影射，為何他要擋下3000萬劑的BNT來台，是因為生技產業去接洽是有回扣的，是吃不到葡萄就說葡萄酸，所以硬擋。

對此，底下吸引不少網友留言，有人推文說「我信了」、「蘇光頭不意外」、「你沒黨證沒有做夢的權利」；同時，也有不少網友持不同看法，認為有踩線嫌疑，「如果發假新聞要罰300萬喔」、「這真的是造謠」、「看八卦湊一湊就當爆料，很會掰啊」。

事實上，早在今年3月，就有媒體指控有所謂蘇系立委干涉BNT疫苗採購，導致台灣東洋代理案告吹一事。對此，行政院發言人羅秉成當時駁斥，強調媒體的報導把政府已經澄清的網路謠言，作為報導內容，以假訊息誤導視聽。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、疾管署署長周志浩也都有澄清此傳言，強調疫苗採購是在專家會議集體決策中進行的，從未有任何立委關說或遊說；而對於該謠言，被抹黑的蘇系立委也已經提出法律訴訟。

▼PTT上有網友發文影射行政院長蘇貞昌，因沒吃到回扣阻擋3000萬劑BNT疫苗。（圖／PTT）

▲▼PTT上有網友發文影射行政院長蘇貞昌，因沒吃到回扣阻擋3000萬劑BNT疫苗。（圖／PTT） ▲▼PTT上有網友發文影射行政院長蘇貞昌，因沒吃到回扣阻擋3000萬劑BNT疫苗。（圖／PTT）

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