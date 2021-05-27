國產疫苗在路上！醫曝「要命1狀況」：歐美死傷10倍也不敢賭

▲總統蔡英文昨（26）日主持民進黨中常會。（圖／民進黨提供）

記者邱晟軒／綜合報導

本土確診數日日暴增，國內疫苗卻嚴重短缺。陳時中日前宣稱，疫苗將分批到貨，8月底應會有含國產的1000萬劑疫苗供應。對此，萬芳醫院精神科醫生潘建志今（27）日發文建議，政府應入主高端、聯雅兩家國產疫苗公司，確保第三期實驗通過，但反對食藥署在國產疫苗第二期實驗後，就用緊急授權發給藥證，開始施打到國民身上。

潘建志醫師在臉書上表示，新冠肺炎已經流感化，為了國家安全，台灣必定要有國產疫苗，國有化是最保險的做法。

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▲蔡英文臉書公布疫苗進度圖卡。（圖／翻攝游淑慧臉書）

提到國產疫苗的重要性，潘建志說，第一是當然是控制新冠疫情，保障國民生命，第二是預防敵國可能的生物戰，第3是手握疫苗成為國際外交的重要籌碼，因此第三期臨床實驗一定要成功

而針對國產疫苗進度的問題，潘建志警惕，若國產疫苗在才幾千人參與的「第二期」後就上市，短期內打幾十萬劑出了問題，對台灣的防疫會造成無可挽回的傷害，且賭第三期成功風險太高，一般藥品臨床實驗，第二期通過但第三期失敗比率是百分之50，中國科興疫苗在世界各國怨聲載道，就是因為第三期沒有做完就搶著推出。

他指出，歐美九大藥廠聯合聲名，要求僅在符合監理機關如美國FDA的標準下進行第三期臨床實驗，且獲得效度與安全度的實證之後，才申請緊急授權使用。他更舉例，英國美國，疫苗高峰時死傷比台灣嚴重十倍以上，也沒有跳過第三級臨床實驗，川普在競選時公開給了非常大的壓力，美國FDA死都不讓步，美國FDA甚至在AZ第三期做完五個月到現在，也沒發藥証給大藥廠AZ疫苗。

▲國民黨團召開「疫苗騙子蔡英文 要死多少人？ 台灣人才有疫苗打？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

「二期實驗結束就上市真的太躁進！」潘建志最後向政府喊話，不能賭，健康風險上要保護國民，政治風險上要保護本土執政對抗中國，第三期臨床實驗，一定要做完，「站在科學這邊！」

衛福部近日宣稱，目前已經完成採購、訂有合約的疫苗，有近3000萬劑，包括1000萬劑AZ疫苗、1005萬劑國產疫苗、505萬劑莫德納疫苗，以及COVAX部分取得476萬劑疫苗。國產疫苗實為大宗。然而，根據我國疫苗研發的最新進度，仍介於第二期臨床試驗和第三期臨床試驗之間。