　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國產疫苗在路上！醫曝「要命1狀況」：歐美死傷10倍也不敢賭

▲▼總統蔡英文主持民進黨中常會。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文昨（26）日主持民進黨中常會。（圖／民進黨提供）

記者邱晟軒／綜合報導

本土確診數日日暴增，國內疫苗卻嚴重短缺。陳時中日前宣稱，疫苗將分批到貨，8月底應會有含國產的1000萬劑疫苗供應。對此，萬芳醫院精神科醫生潘建志今（27）日發文建議，政府應入主高端、聯雅兩家國產疫苗公司，確保第三期實驗通過，但反對食藥署在國產疫苗第二期實驗後，就用緊急授權發給藥證，開始施打到國民身上。

潘建志醫師在臉書上表示，新冠肺炎已經流感化，為了國家安全，台灣必定要有國產疫苗，國有化是最保險的做法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼游淑慧抓包蔡英文疫苗進度圖卡自打臉。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲蔡英文臉書公布疫苗進度圖卡。（圖／翻攝游淑慧臉書）

提到國產疫苗的重要性，潘建志說，第一是當然是控制新冠疫情，保障國民生命，第二是預防敵國可能的生物戰，第3是手握疫苗成為國際外交的重要籌碼，因此第三期臨床實驗一定要成功

而針對國產疫苗進度的問題，潘建志警惕，若國產疫苗在才幾千人參與的「第二期」後就上市，短期內打幾十萬劑出了問題，對台灣的防疫會造成無可挽回的傷害，且賭第三期成功風險太高，一般藥品臨床實驗，第二期通過但第三期失敗比率是百分之50，中國科興疫苗在世界各國怨聲載道，就是因為第三期沒有做完就搶著推出。

他指出，歐美九大藥廠聯合聲名，要求僅在符合監理機關如美國FDA的標準下進行第三期臨床實驗，且獲得效度與安全度的實證之後，才申請緊急授權使用。他更舉例，英國美國，疫苗高峰時死傷比台灣嚴重十倍以上，也沒有跳過第三級臨床實驗，川普在競選時公開給了非常大的壓力，美國FDA死都不讓步，美國FDA甚至在AZ第三期做完五個月到現在，也沒發藥証給大藥廠AZ疫苗。

▲▼國民黨團召開「疫苗騙子蔡英文 要死多少人？ 台灣人才有疫苗打？」記者會 費鴻泰 鄭麗文 萬美玲 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「疫苗騙子蔡英文 要死多少人？ 台灣人才有疫苗打？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

「二期實驗結束就上市真的太躁進！」潘建志最後向政府喊話，不能賭，健康風險上要保護國民，政治風險上要保護本土執政對抗中國，第三期臨床實驗，一定要做完，「站在科學這邊！」

衛福部近日宣稱，目前已經完成採購、訂有合約的疫苗，有近3000萬劑，包括1000萬劑AZ疫苗、1005萬劑國產疫苗、505萬劑莫德納疫苗，以及COVAX部分取得476萬劑疫苗。國產疫苗實為大宗。然而，根據我國疫苗研發的最新進度，仍介於第二期臨床試驗和第三期臨床試驗之間。  

ET快訊
15萬劑疫苗今配發　接種三類別出爐「雙北這些人優先」
鴻海集團引進上海BNT疫苗？　郭台銘回應了
護理師做篩檢突昏倒在地！　民眾嘆：太辛苦了
停課不停班「病毒還是帶回家」　鄉民1句話點破：問題會更大
獨／北市更新處爆替代役快篩陽性　同仁還被要求回來辦公
1天增47學生確診創新高！　校園染疫破200大關
快訊／張立昂委屈22天反轉！女大生控劈腿「手寫信道歉」曝光
中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令全公司照常上班

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小黃載客率暴跌75％！交部擬祭補貼　專家憂不夠「曝1創新做法」

2m外也掃得到！好市多「這1點」防疫措施超貼心　網讚：不用擠一起

每天追「北市記者會」沉重到不忍看！鄉民像看災難片：有絕望感

護理師部落防疫中暑昏倒...戰友倒水幫搧風　網感動：足嘸甘

桃園跟進自採疫苗？ 鄭文燦喊「確實有殷切需求」：會配合中央

快訊／基隆小姑娘專案失聯16人匡列102人　林右昌籲快篩檢：會保密

超夯「6款食譜App」　居家防疫變身料理小當家

校園染疫破200大關！一天飆增47學生確診　創單日新高

雄工畢冊選拔最高票「我畢業了哈哈」變封底　網路酸爆校方回應了

松山「郵差確診」6名同事急快篩！檢驗結果出爐了

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

小黃載客率暴跌75％！交部擬祭補貼　專家憂不夠「曝1創新做法」

2m外也掃得到！好市多「這1點」防疫措施超貼心　網讚：不用擠一起

每天追「北市記者會」沉重到不忍看！鄉民像看災難片：有絕望感

護理師部落防疫中暑昏倒...戰友倒水幫搧風　網感動：足嘸甘

桃園跟進自採疫苗？ 鄭文燦喊「確實有殷切需求」：會配合中央

快訊／基隆小姑娘專案失聯16人匡列102人　林右昌籲快篩檢：會保密

超夯「6款食譜App」　居家防疫變身料理小當家

校園染疫破200大關！一天飆增47學生確診　創單日新高

雄工畢冊選拔最高票「我畢業了哈哈」變封底　網路酸爆校方回應了

松山「郵差確診」6名同事急快篩！檢驗結果出爐了

他好奇「逆向vs倒車500公尺」罰款一樣嗎？意外釣出老影迷討論

風・Luxury／開車瞄錶頭不用歪一邊　江詩丹頓復刻百年經典

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

愛紗「重心全放男友」失聯閨蜜2個月　GiGi抓狂爆料！

北韓退出世足資格賽五場比賽結果判定無效　南韓升上小組第一

快訊／日盛證券景美分行員工確診！金融業逾40人染疫

被紙箱砸到獲賠5萬再要40萬！他稱頭痛2年「檢查無異常」敗訴

超商「冰淇淋紅茶」邪惡回歸！放進整球冰淇淋　限時第2杯半價爽喝

國產署霸氣房東！上半年租金打8折可緩繳　至少10萬戶受惠

台中51歲爆乳女出租套房接客　LINE對話：你那邊有沒有停水？

生活熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

台灣存在確診黑數！專家：重症率比日本高

唐鳳出手神救援！　醫檢師：謝謝大人立刻發功

「會被傳染」確診者拒2人一室　醫嘆：人性自私

癌末母離世眼角掉淚　兒急問：媽媽很痛嗎

柯文哲不忍了！金句狂炸...網讚：聽到想哭

台大無法再收病人！院長呼救：怕步SARS後塵

台中首例！3級警戒7人摩鐵開毒趴　市府下重手開罰410萬

校園染疫一天飆增47學生確診　創單日新高

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

更多熱門

相關新聞

快訊／3000劑疫苗到基隆！林右昌：3天內打完

快訊／3000劑疫苗到基隆！林右昌：3天內打完

新冠肺炎疫情全台爆炸，基隆市長林右昌今（27日）上午召開記者會，表示基隆分配到的3000劑AZ疫苗將於中午到達，並在今下午即刻開打，「我下令，將在3天內打完！」林右昌也說，就人口比例來看，基隆此次分配到的疫苗數量「相對較高」，「我們盡快就施打對象進行施打，趕快打完，盡速再向中央申請，爭取更多疫苗！」

獨／北市替代役中心淪陷！傳役男篩檢陽　多人暴露染疫風險

獨／北市替代役中心淪陷！傳役男篩檢陽　多人暴露染疫風險

黃子哲批陳時中　擋林明溱買BNT「恐怖心態」

黃子哲批陳時中　擋林明溱買BNT「恐怖心態」

台灣首批「清冠一號」　順天堂全部捐出

台灣首批「清冠一號」　順天堂全部捐出

兩銀行挺全民防疫！　推房貸利率減碼、主動延長優惠期限

兩銀行挺全民防疫！　推房貸利率減碼、主動延長優惠期限

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫苗輝瑞國產疫苗陳時中潘建志

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

貓用高級貓砂盆！半蹲解放來陰的

台灣存在確診黑數！專家：重症率比日本高

唐鳳出手神救援！　醫檢師：謝謝大人立刻發功

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面