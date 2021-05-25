快訊／侯友宜再向中央喊話：如果疫情未趨緩「該做停班考量」

記者蔡文鈴／新北報導

指揮中心25日宣布本土新增281確診，其中新北確診個案佔154例最多，由於疫情仍未緩解，全國持續停課至6月14日、三級警戒也延長到6月14日。對此，新北市否考慮停班，新北市長侯友宜於應變記者會上表示，若疫情仍持續在高峰的話，將隨時做好停班準備，會建議中央必要時停班。

侯友宜表示，停不停班是看疫情發展，從5月15日到5月25日這幾天的時間，疫情都在高峰沒有往下掉，尤其疫情熱區陽性率有比一般高，且疫情趨勢沒有往下掉，因此到5月28日前，目前沒有樂觀條件，再觀察一段時間，若沒辦法把高峰往下掉，除了擴大管制、防疫之外，到一段時間「我會建議中央必要時要停班」。

針對服務業若受到停班衝擊，侯友宜表示，會建議中央紓困協助，讓他們度過難關。

教育部長潘文忠於疫情指揮中心宣布停課至6月14日，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。另外，針對高中以下學校畢業考、期末考與補考，教育部說明，國小六年級、國中九年級及高中三年級學生畢業考、期末考與補考，可採多元方式進行評量。

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