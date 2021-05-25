「校正前」數據才是給人民看的　專家分析採檢、發病、校正意義

▲校正回歸前的「通報日」數據，才是民眾關心的，民眾看這個數據圖沒有錯。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

「中央流行疫情指揮中心」連續4天將確診數據「校正回歸」，在網路上引發正反兩派的激烈討論。對此台大公衛學院教授陳秀熙在新聞節目「關鍵時刻」上指出，校正回歸前的數據，的確才是給人民看的，其他採檢日、發病日，與校正後的數據都各自有不同的意義。

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▲「通報日」數據呈現的是一個國家或區域疾病嚴重程度的負擔。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



陳秀熙指出，依照「通報日」呈現的「校正回歸」前數據，的確是民眾最關心的，這個在國際間呈現的意義，一個國家疾病嚴正程度的負擔，人民關心這個數據是對的，因為這個數據不是用來呈現疫情的，採檢日跟發病日數據才是呈現疫情。

陳秀熙接著分析，採檢日的數據趨勢與發病日的形狀，其實不太一樣，採檢日代表的是「隱性感染」，因為英國病毒株「隱性感染」的情況最多，沒有採檢怎麼會知道這些人有沒有感染，所以兩個數據必須混和解讀，產生「校正回歸」的數據圖。

▲將採檢日、發病日數據校正回歸之後，呈現的才是真實的流行曲線。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



陳秀熙進一步解釋，陳時中之前的立論是，如果第一波「萬華群聚感染」止血了，5月28日就有機會解封，但是之後出現了大賣場的群聚，就是現在看到的陽性率又攀升，雖然不會像之前的第一波這麼高峰，但是總會有小波的流行，造成不可能在28日解封，所以按照專家間的判斷，解封比較有可能在6月中旬。