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漂亮小姐姐用「杯杯」取餐！他大讚「防疫滿分」...慘被網友洗臉

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲漂亮小姐姐叫外送後，以杯子裝現金付款，讓外送員大讚。（示意圖非本人／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者陳妙津／綜合報導

國內疫情嚴峻，不少人選擇自己煮或叫外送，但取餐時也要注意防疫。就有一名外送員分享工作經驗，指他遇到一位小姐雖然以現金付款，但相當有防疫意識，讓他大讚「防疫一百分」。

一名外送員在社團《外送員的奇聞怪事》PO文分享，興奮表示「太可愛了！ 剛剛送到一個超漂亮小姐姐，她配合防疫，可說是100分。不僅是戴上了口罩、下樓取餐，雖然是現金單500元，找329，她手裡紙杯放著500元鈔票，另一手拿酒精濕巾接過餐點。我拿了杯子的500元，把329元放進杯子裡，這樣的客人，我第一次遇到，真的要給她一個讚！」

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▲▼外送員興奮分享遇到超有防疫觀念的漂亮小姐姐。（圖／翻攝自臉書／《外送員的奇聞怪事》）

▲外送員興奮分享遇到超有防疫觀念的漂亮小姐姐。（圖／翻攝自臉書／《外送員的奇聞怪事》）
網友看後卻紛紛歪樓吐槽，「如果是男的最好你也會這樣讚賞」、「重點是漂亮小姐姐」、「少騙了，只有漂亮小姐姐是真的，其他都是假的」、「換作大叔你就會改說客人74外送員」、「性別正確！！！什麼都是香的」、「 所以你這個不是防疫文，是炫耀文」、「畫重點，好可愛的女生！其他都廢話」。還有網友直接問，「重點是女的，男的你會po?」，版主則誠實回應「大概不會XD！」

還有些網友開玩笑模擬其他情境，「是大叔的話：我們外送員很髒嗎？有必要做到這樣讓我們不舒服？」、「男生不會po，醜女不僅不會po還會os很愛裝」、「陽光面是： 防疫做得好，黑暗面是：矮額～外送員都是瘟神，我完全不想碰到........」。

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