　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美賣場打疫苗VS.台三級警戒再延　江啟臣：一年後仍遠遠落後

▲▼江啟臣談疫苗。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲江啟臣談疫苗。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒，已連續多日破百，累計病例至今突破4000例。指揮官陳時中25日宣布，全國三級警戒延長至6月14日。對此，國民黨主席江啟臣PO出美國賣場COSTCO打疫苗的照片，並感嘆一年過後，不但篩檢量能仍不足，有效疫苗取得的數量遠遠落後其他國家。

江啟臣25日在臉書表示，美國的友人，今天傳來一張美國已經開始在大賣場施打疫苗的照片，真是看了令人感慨良多，就在去年這個時候，台灣逐步鬆綁管制，國內旅遊大爆發，當其他國家陸續陷入防疫困境，台灣防疫自信心爆棚，執政黨更覺得只要做好國境控管，等待疫情過去，就可以天下太平。

江啟臣指出，當時，國民黨已提出擴大篩檢的呼籲，但民進黨政府只想用抹黑處理不同意見；當時國民黨一直要求做好疫苗政策的超前部署，但行政院長蘇貞昌到今年2月仍認為台灣沒施打疫苗急迫性；國安會諮詢委員也寫好疫情擴大的因應方案，但民進黨政府繼續視而不見，「一年過後，我們不但篩檢量能仍舊不足，有效疫苗取得的數量遠遠落後其他國家，面對疫情擴大更沒有做好各項因應」。

江啟臣提到，面對地方政府針對篩檢量能不足、疫苗數量不足，各種想方設法的著急，民進黨政府還繼續想要用官僚的心態面對，用抹黑、抹紅的方式來處理，但疫苗跟人民防疫自信心不一樣，不是單靠強大的宣傳就可以獲得，有效充足的疫苗才是疫情的最終答案，這一個答案更沒辦法從政治鬥爭找到，「我們真的還是想問：蔡總統，什麼我們才能夠取得足夠的有效疫苗？」

ET快訊
陳時中哭了！　他痛揭「萬惡2源頭」被輕放：全體國人比較想哭
雲林+1足跡曝　他連7天吃同一家小火鍋：讚不絕口
女星還跑花蓮玩！　高調狂曬「無罩美照」
快訊／全家開出「2張千萬發票」　通通花不到百元
7-11雲端發票7人中百萬！　消費明細曝光
最新雙北病例地圖曝光！　一張圖秒看「我家在熱區嗎？」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中為警察執勤染疫落淚　蔡英文不捨：拜託國人做好4件事

陳時中哽咽替確診員警抱不平　徐國勇：我也同感不捨與感恩

全民同心抗疫！《料理之王2》播出延後

防疫指揮官哽咽不捨員警染疫　他讚陳時中有這三大重要特質

美賣場打疫苗VS.台三級警戒再延　江啟臣：一年後仍遠遠落後

林淑芬爆確診者「同住家人」趴趴走還上班　為何這麼荒謬？

三級警戒延長「移用388億特別預算紓困」　政院：新方案彙整中

全台停課延長至6月14日　北市：補習班費用「可按比例退費」

萬華板橋疫情「已經下去」！沈富雄：不贊成延長警戒斷喪民眾經濟

新北重症率15%「多為長輩」　侯友宜宣布4大措施強化長照防疫

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

陳時中為警察執勤染疫落淚　蔡英文不捨：拜託國人做好4件事

陳時中哽咽替確診員警抱不平　徐國勇：我也同感不捨與感恩

全民同心抗疫！《料理之王2》播出延後

防疫指揮官哽咽不捨員警染疫　他讚陳時中有這三大重要特質

美賣場打疫苗VS.台三級警戒再延　江啟臣：一年後仍遠遠落後

林淑芬爆確診者「同住家人」趴趴走還上班　為何這麼荒謬？

三級警戒延長「移用388億特別預算紓困」　政院：新方案彙整中

全台停課延長至6月14日　北市：補習班費用「可按比例退費」

萬華板橋疫情「已經下去」！沈富雄：不贊成延長警戒斷喪民眾經濟

新北重症率15%「多為長輩」　侯友宜宣布4大措施強化長照防疫

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　上市公司員工染疫全盤點　

中職退出5搶1 情蒐小組原計畫進行

端午連假國道疏運措施取消　「非必要別移動、旅遊」

居家隔離者還敢外出　林智堅：勿因僥倖造成防疫破口

陳時中為警察執勤染疫落淚　蔡英文不捨：拜託國人做好4件事

台南小客車與機車相撞　騎士遭壓在輪下不治後座妻輕傷

桃園文化場所延長閉館至6／14　圖書館還書自動再延30天

棒協評估組隊參賽　中職列管球員有21人

居家隔離期間竟到公司上班　竹市1確診者挨罰30萬

彰化警察皮要繃緊了！「極毒」養生館成防疫破口　王惠美撂重話

政治熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

「新北隨時做好停班準備」北市跟進？　柯文哲回應了

快訊／新北154例足跡曝：3間家樂福、土城大潤發、海山捷運公園

陸願派專家來台協助！ 李秉穎「一句話」回應

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

挑戰柯文哲？木新市場遭爆人潮天天擠爆

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

快訊／侯友宜：永和、新店10里明啟動強化三級警戒

快訊／北市公布12區確診數　柯文哲警告：沒足跡「也不保證安全」

快訊／侯友宜再向中央喊話：如果疫情未趨緩「該做停班考量」

林瑋豐妻子是民進黨政務人員

國產疫苗7月上路？　柯文哲：奇怪

更多熱門

相關新聞

新北防疫募款累積7926萬　醫護、防疫優先

新北防疫募款累積7926萬　醫護、防疫優先

全台疫情尚未趨緩，尤其以雙北為重災區，為了提供給防疫相關人員更實質的照顧，新北市府19日成立「好日子愛心大平台」防疫基金，市長侯友宜25日宣布，捐款金額累積至今已達7926萬元。

快訊／侯友宜再向中央喊話：如果疫情未趨緩「該做停班考量」

快訊／侯友宜再向中央喊話：如果疫情未趨緩「該做停班考量」

「新北隨時做好停班準備」北市跟進？　柯文哲回應了

「新北隨時做好停班準備」北市跟進？　柯文哲回應了

LIVE／侯友宜說明最新防疫措施

LIVE／侯友宜說明最新防疫措施

快訊／柯文哲：畢業典禮線上舉辦

快訊／柯文哲：畢業典禮線上舉辦

關鍵字：

三級警戒江啟臣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面