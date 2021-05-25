美賣場打疫苗VS.台三級警戒再延　江啟臣：一年後仍遠遠落後

▲江啟臣談疫苗。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）



記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒，已連續多日破百，累計病例至今突破4000例。指揮官陳時中25日宣布，全國三級警戒延長至6月14日。對此，國民黨主席江啟臣PO出美國賣場COSTCO打疫苗的照片，並感嘆一年過後，不但篩檢量能仍不足，有效疫苗取得的數量遠遠落後其他國家。

江啟臣25日在臉書表示，美國的友人，今天傳來一張美國已經開始在大賣場施打疫苗的照片，真是看了令人感慨良多，就在去年這個時候，台灣逐步鬆綁管制，國內旅遊大爆發，當其他國家陸續陷入防疫困境，台灣防疫自信心爆棚，執政黨更覺得只要做好國境控管，等待疫情過去，就可以天下太平。

江啟臣指出，當時，國民黨已提出擴大篩檢的呼籲，但民進黨政府只想用抹黑處理不同意見；當時國民黨一直要求做好疫苗政策的超前部署，但行政院長蘇貞昌到今年2月仍認為台灣沒施打疫苗急迫性；國安會諮詢委員也寫好疫情擴大的因應方案，但民進黨政府繼續視而不見，「一年過後，我們不但篩檢量能仍舊不足，有效疫苗取得的數量遠遠落後其他國家，面對疫情擴大更沒有做好各項因應」。

江啟臣提到，面對地方政府針對篩檢量能不足、疫苗數量不足，各種想方設法的著急，民進黨政府還繼續想要用官僚的心態面對，用抹黑、抹紅的方式來處理，但疫苗跟人民防疫自信心不一樣，不是單靠強大的宣傳就可以獲得，有效充足的疫苗才是疫情的最終答案，這一個答案更沒辦法從政治鬥爭找到，「我們真的還是想問：蔡總統，什麼我們才能夠取得足夠的有效疫苗？」