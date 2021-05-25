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除了夜市全面停業！黃偉哲：台南市做好3級防疫警戒延期準備

▲台南市長黃偉哲指出，台南市會以3級防疫的規格一直做到中央防疫指揮中心宣布解封為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市會以3級防疫的規格一直做到中央防疫指揮中心宣布解封為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲25日上午指出，國內疫情加劇，防疫措施的限制愈來愈多，台南市6月份活動全部停止，台南市小吃店、餐飲店禁止用內，台南市已經做好5月28日防疫3級期限延後的準備，台南市會以3級防疫的規格一直做到中央防疫指揮中心宣布解封為止。

黃偉哲表示，3級防疫警戒是否要延期，台南市尊重中央防疫指揮中心的決定，但市府會以3級防疫警戒的規格，持續執行防疫措施，所以台南市已做好防疫級延期之準備。

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黃偉哲指出，他想在5月28日期限前，國內疫情尚難以有明顯減緩，台南市目前有8例確診病例，都是與北部有接觸，而後再傳染給家人，其實這也不是故意的，所以無論北孫南送，南北交流，都要注意自我健康管理，戴好口罩，如從北部回來，至少3天留在家裡，戴口罩自我健康管理，不要趴趴走，以免萬一傳染給家人也不好。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市會以3級防疫的規格一直做到中央防疫指揮中心宣布解封為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，25日台南市戶外篩檢站13站，26日會增加1站成14站，加上14家醫院及台積電1個移動式篩檢站及慈濟2個組合屋式篩檢站共有31個篩檢站，希望高風險民眾勿前往醫院作篩檢，請先向衛生局篩檢站預約篩檢，以輕醫院的防疫醫療負載。此外，對彰化確診個案5月21日14時至14時20分有到台南玉井市場，市府已於24日完成清消作業，如在21日同時段有前往玉井市場的民眾，可到篩檢站篩檢。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市會以3級防疫的規格一直做到中央防疫指揮中心宣布解封為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南市會以3級防疫的規格一直做到中央防疫指揮中心宣布解封為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲民眾，在這段時期如非緊急醫療、必要，請勿前往醫院去做手術，因這段期間醫院雖做好清零，但也全力防疫防止院內感染，現在去除容易群聚增加感染風險外，也會影響醫院的降載，等解封後再前往醫院動手術，屆時醫療人力、物力更充足，更能做好手術。

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