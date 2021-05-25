遊覽車訂單5／15後斷崖式報銷　車主苦撐...只能轉向地下錢莊借款

▲遊覽車去年發起環島之旅，證明國內旅遊相當安全，不料今年疫情更加嚴重，生意幾乎斷崖式報銷。（資料照／民眾張眾奉提供）

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情持續延燒，全台升為三級警戒期間很有可能持續延長，遊覽車業首當其衝，訂單從5月15日後就斷崖式報銷，僅剩少數工廠交通車營運。由於全台遊覽車業有6成車主、約7000多輛車還要背負車貸，部分靠行車主走投無路，只能轉向地下錢莊借款求最後生存，遊覽車全國聯合會也出面呼籲，政府若不再積極出面協助，將來都會是一個社會問題。

遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞指出，今年1、2月屬於旅遊淡季，3月一些宮廟進香還在觀望、4月才開始好轉，沒想到5月中旬疫情爆發後，5月15日後訂單全報銷，生意瞬間斷崖式一落千丈，出車率只剩少數交通車勉強維運，整體產業剩2成出車率，還看不到後面訂單。

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▲中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞。（圖／記者游芳男翻攝）

魯孝亞說，遊覽車業在觀光旅遊業發展中，成本負擔承重，業者背負每台車每月10-13萬貸款、員工薪資均值3.5萬/月、停車場租金每台車8000元/月、行政人員管銷均值4萬/月、車輛折舊、沒有生意還要繳交政府一年四季汽燃費金與一年二次的牌照稅。

「好不容易在之前行政院紓困貸款下，遊覽車業勉強撐過上一波疫情存活下來，但這一次疫情比上一波嚴重，甚至比上一波影響時間會更久！」魯孝亞說，如果政府不趕快出手拿出救命錢紓困，及出手協助遊覽車業貸款與銀行、租賃業協商讓業者有緩衝機會，恐怕造成的不是倒閉潮、直接影響的是每一個員工與900多家業者家庭生活。





▲遊覽車業還有6成的車主車屬帶車靠行自營業者，屬於更薄弱的個體戶，已聽聞車主走投無路，轉向地下錢莊借款。（圖／記者賴文萱攝）

另外，魯孝亞說，遊覽車業還有6成的車主車屬帶車靠行自營業者，將近有7000多台車，這些屬於更薄弱的個體戶，一樣要承受這些負擔損失。他說，已有聽到這些靠行車輛車主走投無路，部分轉向地下錢莊借款求最後的生存，這樣的事情政院再不積極出面協助跨部協商，將來都會是一個社會問題。

公會呼籲，希望政府提出紓困貸款方案，應再給經營業者能夠二次貸款優惠紓困，並延長還款期限至7年。

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