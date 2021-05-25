每日確診無法下降2原因曝　5／28解封？醫：柯P不想讓大家失望

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍發文，分析每日確診無法下降的兩個原因。他認為，或許真能夠在6月開始看到每日總數下降，「所以並非沒有希望，只是一直像在走鋼索。」

▲蔡賢龍認為，只有雙北市民持續配合，別往外縣市跑，外縣市能夠壓住，不像雙北爆開，或許真能夠在6月開始看到每日總數下降。（圖／記者屠惠剛攝）

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蔡賢龍24日在臉書說，從每日數據來看，其實5/28解封基本上不太可能，解封只造成R值大量增加，柯P（台北市長柯文哲）一直語帶保留，只是不想讓大家失望，雖然這是醫療端早就知道的事情，「但你們知道的，壞消息告知需要時間緩衝，用正向的思考來度過這兩個禮拜很好。」

蔡賢龍表示，但從世界各國的經驗來看，要有長期抗戰的準備，所以至少要有1、2個月的心理準備，心裡只準備兩個禮拜，很快會失去抗壓性。

▼蔡賢龍說，5/28解封基本上不太可能，柯P一直語帶保留，只是不想讓大家失望。（圖／台北市政府提供）

蔡賢龍指出，只要每日確診案例數壓在500例，超過1、200例關係不大，只要不是連續三天指數上漲，確實是有控制住，而且真的是大家努力的結果，這會很令人感動；沒辦法下降是因為兩個原因，第一，這是已經發生的事情，第二，外縣市開始接手。

蔡賢龍呼籲，只有雙北市民持續配合，別往外縣市跑，外縣市能夠壓住，不像雙北爆開，或許真能夠在6月開始看到每日總數下降，「目前是真的有控制住，因為每日數量沒有指數往上跑，所以並非沒有希望，只是一直像在走鋼索。」

蔡賢龍說，確診案例持續上漲的其他縣市，包括桃園、彰化、台中，這幾個縣市還有其他零星個案縣是守住，或許即使遍地開花，台灣還是很強韌，社會低階層與心存僥倖的民眾是需要關懷的對象。

台北市長柯文哲24日表示，從科學上來看，疫情第三個波估計是在5月28日，所以從科學上看來，5月28日要解封有困難。