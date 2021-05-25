群聚難認定！宿舍前10餘移工未戴罩打球　雲林縣：勸導未開罰

▲雲林有移工在宿舍庭院群聚打球。（圖／民眾提供）

記者記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

元長鄉有確診案例出現，鄉內1間食品工廠，被民眾爆料廠內的10多名移工在宿舍庭院未戴口罩打排球，甚至到民宅撿球，深怕有群聚感染，好意前往勸導，卻遭雇主回「無權管理移工」，員警據報後到場人群已經疏散，但依據民眾提供的圖片卻因為過於模糊無法辨識，只能勸導。

雲林警方指出，元長鄉有民眾於05月22日18時46分，打電話1999，詢問「民眾在自家庭院打排球未戴口罩是否可開罰」，當晚再由1999於19時30分轉報後，民眾於20時10分許持照片到派出所檢舉。

由線上警員許茗豐、陳雋民前往查看，於20時30分抵達現場，到達現場時已無人在庭院內打排球，員工均已在寢室內休息，因提供照片過於模糊，無法辨識違規員工，現場警員向宿舍員工勸導。

對此雲林縣政府勞青處長張世忠表示，這群移工工作吃飯居住都在一起，如果要將他們認定室內5人室外10人的規範，等於要求所有的工廠都必須停工；另外這群移工沒有走出宿舍區，在空地上打球，屬於他們的休閒活動區，很難認定群聚，目前與雇主已經協調，雇主也已經自費買了200個口罩，只要走出宿舍區皆必須戴上口罩。

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