傳繼續停課到6月中！北市教育局：雙北會一起宣布

記者崔至雲、黃凱翊／綜合報導

繼雙北升級三級警戒後，加快篩檢速度，確診數目持續激增，雙北市長24日皆表示警戒難以於28日解除，停課措施可能會延長，近日傳出為了避免群聚，雙北將停課到六月中，對此，台北市教育局表示，目前尚在審慎研議及討論中，若要繼續停課的話，雙北將在記者會上統一宣布。

▲有消息傳出雙北將會延長停課措施。（圖／記者周宸亘攝）

國內新冠肺炎疫情仍未趨緩，目前全國皆為3級警戒，並且各級學校停課至5/28。對於雙北將會延長停課到六月中的消息，新北市教育局表示，目前的確有延長的規劃，但是還是要長官們進行溝通，有進一步消息雙北將會同時宣布。

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新北市長侯友宜25日受訪時表示，雙北溝通非常暢通，每一個涉及到雙北的議題，事前都會溝通，尤其是重要議題，一定會同步，所以在上次決定停課的時候，也是由副市長們來採取相同步調。

台北市長柯文哲昨日表示，從科學上來看，疫情第三個波估計是在5月28日，所以從科學上看來，5月28日要解封有困難。

另外，國內疫情嚴峻，教育部昨(24日)曾發函至高中以下學校，表示疫情仍嚴峻，請各個高級中等以下學校、幼兒園畢業典禮配合停辦。若需辦理，請學生以線上方式參與，避免不必要的移動、活動或集會。根據教育部今日公布全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數為145人，比前一天大增27人，是單日增加人數最多的一天。



