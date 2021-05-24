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「25歲萌妹」凍死在甘肅馬拉松！剛登記結婚　生前最後發文噴淚

▲▼甘肅馬拉松一死者剛結婚。（圖／翻攝自上游新聞）

▲文境（右一）。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「這個姑娘熱愛跑步，她永遠留在了心愛的跑道上……，」在甘肅白銀黃河石林越野馬拉松賽中不幸遇難的21人中，一美女參賽者來自重慶，名字叫文境，年僅25歲。現在，整個重慶跑友圈都在沉痛緬懷這個陽光、樂觀的姑娘。

據《上遊新聞》報導，「跑圈現在一片死寂，大家都不太願意談這個事情……，」 據重慶「跑友」丁輝透露，大家都沉浸在悲痛當中。讓人扼腕的是，文境今年才25歲，剛登記結婚，原本打算10月舉行婚禮，想在婚禮前跑最後一場越野賽，如今，卻再也無法實現。她的老家在涪陵藺市，現居住於巴南區龍洲灣。

文境的朋友圈永遠停留在了5月21日。她寫道，「明天要上戰場，只求安全完賽。」她朋友圈背景是穿著比賽服、站在2020中國山馬越野系列賽重慶黔江站終點的背影，盡管滿身泥濘，長襪已看不出原色，卻驕傲地舉起勝利的手勢。她的個人說明上寫著，「沒有名牌的包，只有跑量的腰。愛跑步、愛運動、愛生活。」

「妳還沒有破130（意為半程馬拉松跑1小時30分）啊？」「沒有啊！」「那妳要讓我們等多久呢？」這是4月初，在集訓時，丁輝跟文境閑聊時的對話，「沒想到，這也是我跟她最後的對話。」丁輝目前的情緒非常低落和悲傷。他完全沒有料到，甘肅白銀的這場山地馬拉松比賽發生的災難，把一個「愛笑的，整天嘰嘰喳喳的小姑娘」帶走了。

▲▼甘肅馬拉松一死者剛結婚。（圖／翻攝自上游新聞）

▲文境（右三）在訓練中。（圖／翻攝自上游新聞）

在丁輝印象中，她堅持系統跑步並不久，但成績提升很快，目前在重慶女子馬拉松跑中能排進前10名。丁輝說，大概在2019年8月訓練時，文境一聲不吭地跟在530配的隊伍裡（530是指每公裡所需要的時間，即5分30秒）。當時丁輝很驚詫，雖然是530的隊伍，實際上跑起來大概在4分多鐘的配速，「這個女生剛加入不久，怎麼能跟得上！一般人剛開始跑步，這樣能跟1公里就不錯了，但文境幾乎一直沒有掉隊過。」

周C和文境是關係很好的跑友，在他印象裡，她跑起來很拼，性格活潑，開朗，也很熱心。22日晚，他和朋友一直守候現場救援消息，守到凌晨1點多，聽到消息說人在醫院，才安心睡了，結果早上4點起來就聽到噩耗，頓時難過得無法自己。

▲▼甘肅馬拉松一死者剛結婚。（圖／翻攝自上游新聞）

▲文境的朋友圈。（圖／翻攝自上游新聞）

跑友徐友也認識文境，他說，這個女孩陽光、積極、愛笑、活力無限，平時訓練非常刻苦，在跑友中人緣很好，「黃河石林馬拉松是文境第一個上了100公里的馬拉松。我知道她一定希望不留遺憾，可惜天災人禍，讓妳倒在了風雨交加，無限蒼茫的白銀大地上。霸氣的萌妹子，一路走好，願妳在天堂繼續奔跑，風雨都追不上！」

「每一次選擇，都不必後悔，」跑友喬嶼表示，雖然這件事非常沉痛，但在反省和總結之後，依然不會停止跑步，「為了熱愛奔赴山海，是值得的。但文境的離開，實在太可惜又突然！」他希望這樣的悲劇不再重演。

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