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甘肅越野賽成「奪命跑」　新華社還原比賽過程稱「四大疑問」待解

記者魏有德／綜合報導

甘肅山地馬拉松越野賽造成的重大意外傷亡於昨（23）日結束搜救行動，最終確認21名參賽者遇難，引起外界關注。大陸中央媒體《新華社》也發文質疑，這場成為「奪命跑」的越野賽，究竟是「極端氣候」造成的天災，還是主辦單位造成的「人禍」，仍有4大疑問待解。

▲▼甘肅省22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但因極端氣候導致21人身亡。（圖／路透社）

▲甘肅22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但因極端氣候導致21人身亡。（圖／路透社）

《新華社》報導，搜救雖已宣佈結束，但此事件無疑難以畫上句號。就目前公佈的訊息來看，仍有一些疑問待解。新華社點出的四大疑問分別是，「天氣預報為何未能有效發揮預警作用？」、「賽道保障是否完備？補給站設置是否合理？」、「舉辦方叫停比賽是否及時？」及「有無應急救援預案？救援能力夠不夠？」

《新華社》詳細還原比賽過程，22日9時，來自全國各地的172名越野跑運動員，踏上了在甘肅省白銀市景泰縣舉辦的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽征途。這段坡陡彎急、險峰林立的賽事，曾被中國田徑協會授予「自然生態特色賽事」、「中國馬拉松銅牌賽事」。

然而，開跑僅3小時，「有幾個人已經沒有意識，口吐白沫了」、「速來救援」、「CP2山頂」等消息，便在該賽事工作群中炸了鍋。

白銀市市長張旭晨介紹，當時百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處（即24公里的CP2附近），突遭災害天氣，短時內、局地突降冰雹、凍雨，並伴有大風，氣溫驟降。

▲甘肅馬拉松越野賽的地形及氣候成為參賽者極大考驗。（圖／CFP）

▲甘肅馬拉松越野賽的地形及氣候成為參賽者極大考驗。（圖／CFP）

13時30分左右，景泰縣中泉鎮葫麻水村村支書王欽林接到發生險情附近的常生村村支書通知後，迅速組織村民趕往支援。葫麻水村村民盧有鐸等人，在救援途中發現3人凍死。穿著棉衣的村民，還未登頂，便已感覺寒冷，體感溫度在零攝氏度左右。

14時左右，已距求救信息發佈後2小時，賽事組委會在派遣景區應急隊伍抵達CP2山頂後，調取參賽人員GPS點位情況研判，才進行停賽處理。

18時左右，初步統計發現已接回139名參賽運動員，仍有33人失聯。

22時左右，10餘人已確認遇難。

23日1時左右，指揮部已確認151人安全，但剩餘21名參賽人員傷亡情況仍未明晰。經過2個多小時後，指揮部明確剩餘21名參賽者中有16人遇難，5人失聯。隨後，遇難參賽者增加至20人。

23日9時許，最後一名遇難者遺體被找到。指揮部確認，遇難人數達到21人。

▲甘肅馬拉松越野賽發生意外後，當地政府緊急動員人力出發救援。（圖／CFP）

▲甘肅馬拉松越野賽發生意外後，當地政府緊急動員人力出發救援。（圖／CFP）

疑問一：天氣預報為何未能有效發揮預警作用？
賽前，有參賽者提到，天氣很陰沈，於是便咨詢當地人，對方說這裡風一過就是晴天，所以便沒有在意。景泰縣氣象局局長康永學介紹，為賽事提供了信息專報，曾作「大風藍色預警」。

甘肅一著名戶外俱樂部負責人宋明指出，極端天氣預測是大型體育賽事應對突發狀況的前提之一，此次事件最大的失誤是，運營方沒有對氣象部門提供的預警做出正確預判。

疑問二：賽道保障是否完備？補給站設置是否合理？
有參賽人員回憶，過了第二個打卡點，風大得只能雙手抓地，凍得渾身發僵，裹上保溫毯也沒用，直至暈厥失去意識。

此次越野賽活動對參賽者列了一個裝備清單，衝鋒衣等保暖裝備僅作為建議選項，而沒有作為強制裝備。北京體育大學體育休閒與旅遊學院戶外運動教研室主任布和認為，對於沒有帶相關裝備的參賽者來說，遭遇極端天氣就會措手不及，「按照預定計劃，參賽者晚上才到達賽道補給站，最險要的地方又沒有其他補給站，這是不合理的。」

▲▼甘肅省22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但因極端氣候導致21人身亡。（圖／路透社）

▲甘肅馬拉松越野賽導致21人身亡。（圖／路透社）

疑問三：舉辦方叫停比賽是否及時？
記者採訪的參賽者均表示，他們在失去意識或受傷前，並未接到舉辦方叫停比賽的通知。22日12時參賽人員在微信群裡發佈求救信息，14時舉辦方才叫停比賽。

中國應急管理學會體育賽事活動與安全工作委員會副主任委員兼秘書長李聖鑫說，與往常馬拉松賽事不一樣的地方是，此次馬拉松越野賽更具有極限運動的特點，「對於這類比賽遭遇特殊天氣情況，應該有暫停或中止比賽的預案。」

疑問四：有無應急救援預案？救援能力夠不夠？
李聖鑫指出，極限運動項目的賽事安全管理與應急救援必須引起高度重視，有關部門必須加強對救援預案的賽前審查。宋明認為，從此次救援情況看，救援保障無法第一時間抵達，也是這次賽事造成嚴重後果的重要原因。
 

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