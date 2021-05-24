甘肅馬拉松21死是人禍？　女滑手機認出凍紫亡父列「五大疑點」

▲男子參加馬拉松死亡，女兒滑手機認出倒地者是爸爸。（圖／翻攝自上游新聞）

記者劉亭／綜合報導

甘肅22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但卻遇到極端天氣，造成21名參賽者身亡。一名罹難者的女兒透過影片，才確認死亡的是自己的爸爸，對活動提出5大疑點。

微博帳號「爸爸我来给你暖手了」23日發文指出，在當天凌晨母親接獲電話得知父親失蹤，然後就沒有了消息。之後她在網路上看事件相關影片時，發現有一名躺在地上口吐白沫的男子，雙手已經凍得發紫，「才發現旁邊躺著的受害者是我爸爸，背景是白天的時候的」。

罹難者女兒也提出五大疑問：

疑問一、為什麼22日白天發現了我爸爸，沒有通知家屬，在23日淩晨的時候才通知我媽媽，爸爸失蹤了。

疑問二：整個賽程中提到的補給站什麼的都不足，為什麼沒有更多的人守護在賽程路段。

疑問三：當地應該能準確預測天氣情況，為何沒有給參賽者更多的準備，讓我爸爸的手「凍到醬紫，荒屍野外」。

疑問四、截至5月23日淩晨6點，為何組委會和相關黨委沒有任何發聲？

疑問五：作為受害者家屬，我正在趕往蘭州的路上，請問我們到了蘭州應該去哪裡找尋我的爸爸？相關單位還沒來通知安排嗎？

文末她也痛訴，「求求大家，我沒有其他的訴求，就要給我給受害者家屬一個回應，為什麼我們的家人永遠孤獨的躺下了，就像我爸爸那雙凍的發紫的手，給我們一個說法，一個公道吧」。

央視網23日淩晨發評論指出，這是一場極其罕見的巨大悲劇，從目前可以確認的公開資訊中，部分人員失聯、參賽運動員衣著單薄、部分地段無法行車只能步行搜救等，留下了一連串的問號。目前，甘肅省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。上述疑問都需要科學而嚴肅的回答。

央視23日晚間新聞中，也提出六項疑問，一、死傷事件原因失溫引發關注，野外馬拉松選手失溫為何會致死？二、本次馬拉松賽制與其他我們熟知的馬拉松有什麼不同，特殊路段的馬拉松有何風險？三、“人禍”因素有多少，主辦方有沒有對參賽人員告知風險？四、賽事保障有沒有漏洞，有沒有失責？五、出事後，救援是否出現滯後？六、21人死亡的悲劇應該由誰來擔責？

事發於22日下午，突然遭到極端氣候襲擊，現場出現狂風、暴雨和冰雹，172人參加的百公里越野賽中，竟然有21人遇難，其中包括多名大陸越野跑的頂尖選手，許多人躺在路邊，口吐白沫。