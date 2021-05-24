甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥「雙膝磨爛」亡　遇難慘況曝光

▲梁晶遇難。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅白銀馬拉松越野賽遇極端天氣，造成21名參賽人員遇難。23日早上，救援隊在當地一戶居民家中發現梁晶，器官衰竭已無生命跡象。梁晶是大陸超馬紀錄保持者，被跑友圈裡尊稱為「梁神」。此外，據知情人透露，梁晶、黃印斌、曹朋飛這3位大陸跑圈的精英在這項賽事中「全歿」。

5月22日，甘肅山地馬拉松遇極端天氣致21人遇難。一張讓人揪心的網圖顯示，幾名跑者蜷縮在一起，用雨衣取暖，其中包括大陸女子跑圈大神鄭文榮。讓人欣慰的是，她最後獲救。朋友表示，「她是跟著第一集團（編按：實力最強的一撥人，成為第一集團，他們一般在隊伍的最前面）跑出去的，最後第一集團除了她，都沒回來……。」

事後，跑圈業內人士透露，「這次凍死的一半都是圈內高手，其中包超國內越野跑頂尖選手梁晶。」5月23日下午，合肥市馬拉松運動協會確認，安徽籍選手、年僅31歲的梁晶前往甘肅白銀景泰縣參加「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」中不幸遇難。

▲梁晶膝蓋磨爛。（圖／翻攝自微博）

5月23日下午，梁晶教練、合肥市馬拉松運動協會會長魏普龍和梁晶妻子乘坐飛機抵達景泰縣，趕往殯儀館見梁晶最後一面。魏普龍回應，「梁晶穿著每次比賽都穿的淺灰色探路者防風衣，下半身是短褲。」 魏普龍哽咽著說，看到梁晶雙膝都已經磨爛了，估計是失溫後人跌跌撞撞受傷所致。

對此，魏普龍質疑梁晶生前大概率遭遇失溫，多次詢問事發時當地溫度，但是目前為止並未得到官方回應。他表示，專業選手一旦在賽中遭到失溫，如果沒有救護的情況下，即使穿了防風衣也最多只能堅持一二十分鐘，「再往後人的血管都會被凍住，生命難以維系。」

梁晶在大陸跑圈被稱為「大神」，2014年10月在濟南12小時超馬比賽中，跑出了驚人的149.5公里，打破大陸全國紀錄，這也是他拿下的第一個超馬冠軍。隨著馬拉松成績不斷提高，2015年，梁晶辭去工作，走上了職業化道路。近5年來，梁晶獲得過數十個馬拉松冠軍，被圈內人視為此次比賽奪冠的種子選手。