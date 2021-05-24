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「大哥我不行了！」　牧羊人聽喊叫救6名參賽者躲窯洞逃死

記者魏有德／綜合報導

甘肅22日舉行的越野馬拉松賽因遭遇冰雹、大風等極端氣候，導致21人死亡，其中不乏知名好手。幸運的是，發生意外時，牧羊人朱克銘剛好在窯洞裡休息，聽到外面有人呼救，才循聲先後將6名參賽者救回。朱克銘回憶，最後一人被他發現時還向他說，「大哥我不行了，我身體失溫了。」他才趕緊回窯洞請之前獲救的參賽者幫忙。

▲牧羊人朱克銘躲避極端氣候所待的窯洞。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲牧羊人朱克銘躲避極端氣候所待的窯洞。（圖／翻攝紫牛新聞）

《新京報》報導，被搜救接回的151人中，有6人被朱克銘救回。朱克銘是甘肅景泰當地的一位村民，他當天如往常一樣，趕著家中的30來隻羊上山，看著雨勢漸長，便進入窯洞避雨，過城中接連救助6名山地越野賽選手。

朱克銘提到，「我在窯洞裡，忽然聽到了一聲喊叫，走過去我就看到了腳印，是連續的三個腳印，一個人正好跑到窯洞門前。我看他好像跑不動了，走進窯洞後，我給他的腿按摩一會兒，把被子拿出來裹在他身上，然後生了一堆火取暖。」

▲牧羊人朱克銘循聲將參賽者救回窯洞取暖。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲牧羊人朱克銘循聲將參賽者救回窯洞取暖。（圖／翻攝紫牛新聞）

朱克銘說，窯洞來了5個人後，沒想到走出窯洞時又發現一個選手，當時這個人已經趴在地上動不了，狀態不太好，但是人還是有意識，「他看到我就一直跟我說，大哥我不行了，我身體失溫了。」

朱克銘原想將他抬進去，結果發現根本抬不動，最後還是窯洞裡的其他獲救者出來，一起把他抬進去窯洞。

隨後，朱克銘又發現一男一女經過，兩人看似已經凍得不行，便讓他們進窯洞，「他們一開始沒有進來，我說裡面還有人，進來之後，他們一直在發抖，後來就坐在那裡烤火，然後擠在一起發抖。」

▲排名第4的參賽者張小濤被牧羊人所救，也是前6名參賽者中唯一倖存的選手。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲排名第4的參賽者張小濤被牧羊人所救，也是前6名參賽者中唯一倖存的選手。（圖／翻攝紫牛新聞）

朱克明陸續救了6人後，和參賽者在窯洞內待了約5個小時，所有人都擠在火堆旁取暖。他表示，等到救援人員趕來，「他們幾個的衣服已經烤乾了，也恢復了一些體力，是跟著救援人員一起走出窯洞的。」

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