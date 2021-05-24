甘肅馬拉松21死！美女選手中途棄賽懊悔　得知消息慶幸：活著回來

記者張靖榕／綜合陸媒報導

甘肅白銀黃河石林山地馬拉松百公里越野賽22日遇上極端氣候，突來的狂風暴雨和冰雹導致近百名參賽人員嚴重失溫，共計21人死亡。四川成都知名女跑者毛樹智當時因天氣惡劣害怕失溫，因此中途選擇和跑友一起退賽，原本還很後悔，但在憾事發生後，她現在卻感到慶幸。

▲資深跑者毛樹智說，慶幸自己中途退賽，能活著回家。（圖／翻攝自華商網）

毛樹智是資深馬拉松跑友，此次是她第4次參加百公里越野賽，到白銀參加黃河石林山地馬拉松百公里山地越野賽還是第一次。她說賽前「交叉比對」手機中的幾個天氣預報APP，確實看到比賽當天會下雨，但還是決定參加。

毛樹智表示自己是一名「關門型選手」，參與馬拉松時經常都會是隊伍中落在最後面的，並在關門前抵達終點，而她在比賽中也不是不論任何情況都要跑完全程的人，「如果雨大，我肯定會取消」，先前在重慶參加路跑時就有過一次經驗。

▲毛樹智說當時自己和2名跑友是最早棄賽的，其他跑者都還在繼續向前。（圖／翻攝自華商網）

事實上22日起跑時天氣明朗，跑者們都身穿輕裝還只怕會太熱，毛樹智當下還說天氣預報大概不準，因為看起來就不會下雨，但上午9點起跑後不久就開始起風，風勢還愈來愈大。

這次的賽道因為爬升只有2000公尺，不少想參加百公里越野賽的人都會選這個賽到，因為相較下來更簡單，過了CP2到CP3的斜坡後，接著的道路就會比較平坦。

▲登上接駁巴士，3人全身濕透，已採取保暖措施。（圖／翻攝自華商網）

不過在CP2時風雨開始變強，毛樹智說以往只在南方遇到這種情況，甘肅有這樣的劇烈天氣轉變很不尋常，而且她的手部已經因風雨開始失溫麻木，知道自己的能力跑不完全程，於是和另外2名跑友果斷退賽，「其他人都在繼續跑」。空空如也的接駁巴士載上毛樹智和朋友後，將他們送回下榻的飯店。

「一開始自己還有些後悔」，毛樹智說當時她只跑了24公里、1個半小時，體力也還有，卻提早放棄了，想想還和朋友說有點後悔。然而在她到飯店將渾身濕透的衣服換下後，手機開始瘋狂跳出訊息，點開一看全是跑友在求救。

毛樹智聯絡了4名跑友，所幸最後都安全得救，但她聽說遇難的跑者中不乏高手，因為他們參賽壓力較大，還要爭取獎金，卻不幸遭遇極端天氣。之後毛樹智更改回程時間，當天晚上就已經回到成都，她說當時中途退賽很後悔，現在卻很慶幸，這一趟回家可以說是「活著回來」。