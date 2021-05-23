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中央塞車累積400例「校正回歸」　國民黨揭綠營大內宣真相

▲▼國民黨批綠營大內宣。（圖／國民黨提供）

▲國民黨批綠營大內宣。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22日）公布新增本土確診案例321例，加上400例「校正回歸」累積案例，共計721例。對此，國民黨表示，指揮中心發明全新名詞，這種做法根本就是直接證明，前陣子公布的確診案例數字完全不可信，更讓人民質疑根本就是蓋牌、美化數字。

國民黨表示，之所以會暴增400例本土案例，主因是採檢量變大，但是通報程序繁瑣，因此很多確診案例根本來不及通報，結果民進黨網軍立刻借題發揮，想把責任推給地方政府但是還原通報程序，就可以發現民進黨網軍根本就是在利用假消息護航陳時中，請問蔡政府辦不辦？

國民黨指出，真正的通報流程，是由醫院在個案PCR採檢後，上法定傳染病系統登錄資料，並且送交衛福部核可的檢驗單位Ｍ檢驗單位的PCR結果出爐後，上法定傳染病系統登錄結果，這段時間至少要等3天，如果確診中央就會開始進行通知。

國民黨說明，地方衛生局疾病管制科要每天上法定傳染病系統監看資料，有看到確診個案後才開始進行疫情調查。所以，地方政府根本就是整個通報程序中的最後一環，通報大塞車，就是中央政府的通報機制有問題，不要甩鍋給地方政府。

「中央通報系統塞車，防疫一年在幹嘛？」國民黨抨擊，從去年疫情發展到現在整整一年時間，檢驗量能無法提升，疫苗數量不足，甚至連最基本的通報程序，都沒有想過要簡化，網軍只能靠假消息護航陳時中？

國民黨諷刺，既然蔡政府比起防疫，抓假消息的態度更積極，那就請先調查這些製造假消息的綠營網軍，不要讓假消息破壞中央地方的合作與團結。

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