「地方回報確診數是錯誤資訊」　江啟臣：檢測結果是中央通報地方

▲江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對中央流行疫情指揮中心公布的400個「校正回歸」本土確診案，國民黨主席江啟臣22日晚間在臉書點出3個核心問題，批評指揮中心創新名詞，才知道原來每天的確診數都不精確。另外，對於每日確診數字從何而來？江啟臣強調，檢測結果是中央先知道後通報地方政府，「地方政府要回報確診數，這是錯誤的資訊」。

指揮中心22日記者會除宣布本土確診新增321個外，還公布400例「校正回歸」，指揮官陳時中解釋，前兩天發現採檢在報告端產生塞車情形，所以從那天起，指揮中心開始積極研究，如何簡化相關通報程序，希望速度能加快，讓整個疫情的研判更即時；經過這幾天改善，申報程序簡化，通報速度大為提升，也因為昨天效率提升，所以也崁了大概1萬多個舊案，然後裡面有400個案例，今天把這些累積的案件都報出來。

不過對於陳時中的說法，許多民眾仍不埋單，質疑是中央瞞報、蓋牌；但據悉綠營方面，則歸咎「校正回歸」的原因，是台北市採檢數太多，經PCR確診也多，人員都在忙確診者的處理，而延誤處理；且綠營更指出，新北目前還有1000多件還沒清完，所以即使今天校正完畢，來也可能需要再校正。

對於突然冒出的400案是中央責任，還是地方疏失？江啟臣22日晚間在臉書表示，指揮中心創造新名詞「校正回歸」，原來每天收到的確診數都不精確，而這顯現的真實核心問題是「中央地方資訊要同步」、「作業程序要順暢」及「篩檢量能要提升」。

「我們的確診數字是如何計算出來？」江啟臣進一步指出，從指揮中心的公開資料可得知，1.疫情指揮中心18:00截止確診統計，到隔日14:00公布；2.由醫院PCR採檢、登入中央回報系統、確診後由中央計入確診數 通知地方政府著手開始疫調。因此，從作業流程來看，地方政府是最後被通知的單位，檢測結果是中央先知道後通報地方政府。江強調，「地方政府要回報確診數，這是錯誤的資訊」。

對於指揮中心所說的通報系統塞車，江啟臣表示，中央的回報系統塞車，也造成地方政府無法知道確診情況，有可能妨礙疫調，造成防疫漏洞，指揮中心不可再忽視「塞車」，及早發現傳播鏈是保護民眾最直接的手段。

此外，江啟臣也喊話，「中央地方資訊同步已經反應一年，蔡政府應該正視！」這次疫情雙北市長都反應，中央地方資訊落差至今無法解決，資訊同步是中央不能迴避的責任，防疫沒有藍綠、病毒才是我們的敵人，今日校正回歸的事件，又再次凸顯資訊同步的重要性，讓中央地方團結防疫，改善資訊同步，刻不容緩。