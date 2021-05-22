一表看懂採檢時間差！400例校正蓋牌？　「陳時中VS.柯侯」交鋒完整看

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22日）公布新增本土確診案例321例，加上400例「校正回歸」累積案例，共計721例。由於國內疫情爆發以來，首度出現「校正回歸」一詞，不僅讓網友熱議，雙北也紛紛向中央開砲，引發正反論戰。

▲台北市長柯文哲、衛福部長陳時中、新北市長侯友宜。（圖／合成照）

▲確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）

全國升至第三級疫情警戒的第一個週末假期，今早傳出本土確診爆量，新北市衛生局官員未否認此事，僅強調由指揮中心統一公佈；不過，公衛圈以及媒體圈盛傳本土確診達700多例，屏息以待指揮中心公布的正確數字。

下午14時，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親上火線說明，他表示，今日本土本土確診案例321例，但有400例是「校正回歸」；媒體現場詢問，是否可以確認今日確診為721例，他則回應，這樣的報導不盡正確。

陳時中說明，由於先前疑似個案通報的行政程序太繁瑣，每一個個案要填20多個欄位，一旦同批案件有錯誤，整批通報都會卡關，因此有大量通報案件面臨「塞車」的狀況，大多集中在雙北市。

針對「校正回歸」被質疑是「蓋牌」，陳時中說，「這是掀牌吧」，把事實顯露出來，讓大家看出每個時期發生的病例數，絕非蓋牌。

他進一步解釋，透過校正每一天確定的病例數，畫出的曲線才具有判讀意義，每天病例數、陽性率都對於疫情趨勢、防疫政策等有著關鍵意義，也才能夠知道疫情真實的情況，若因行政的問題影響每日確診病例數，恐影響疫情判讀正確性以及後續防疫措施。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

針對新名詞「校正回歸」，台北市長柯文哲下午親上火線，他指出，這是因為檢體太多，結果出爐後，登錄系統與公布的「時間差」變大，中央應該要有新方法反映疫情狀況。

柯文哲也進一步解釋，現行的流程是，民眾到醫院完成PCR採檢後，各醫院將資料登錄上中央建置的「傳染病通報系統」，並將檢體送至中央指定實驗室，檢驗結果出爐後， 疾管署要先做研判，再送疫情指揮中心將確診個案編號，然後才是公布。

因此，從採檢到中央公布，本來就有時間差，少則3天，多則5天，整個流程，從醫院、實驗室、到指揮中心，都是中央負責控管。柯文哲強調，沒有甚麼「地方沒有準確把數字回報中央」的問題。

柯文哲指出，過去確診個案數很少，但疫情爆發後，指揮中心每天公布的數字，已無法反映疫情現況，再加上PCR檢體量大增、疫調過程塞車、採檢到公佈的時間差愈拉愈長，所謂校正回歸，只是反映現行制度無法真實反映快速變動的現況。

他建議中央改變作法，告訴國人每日快篩陽性的新增個案數，告訴民眾大致的疫情趨勢，而不是幾天前狀況的數字，更不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。

▲北市確診通報流程。（圖／北市府提供）

同一時間，新北市長侯友宜也在新北召開記者會，對於「校正回歸」，他表示，因為篩檢塞車，光是新北市最高達落差6天，他昨天也和衛福部長陳時中熱線20分鐘，找出詳細答案。

至於傳出校正回歸400例是雙北通報慢，侯友宜說，「校正回歸」的案例，就連陳時中都在找原因，且新北市只要有篩檢到，都快速通報，才能解決問題，不是推卸責任，中央地方要一起面對防疫。

侯友宜指出，因為時間、資訊有落差，往往中央在確診個案篩檢過程中，有擁擠的狀況，時間有落差，光新北市最高達落差6天，為了防止造成防疫破口，中央防疫一起來，成立國家篩檢隊，集合起民間業者力量。

新北市副市長劉和然也會後說明，個案管理通報流程為：民眾前往醫院採檢PCR，醫院同步將採檢結果提供給民眾，並通報中央系統，中央接收訊息再通報地方衛生單位。

劉和然強調，「校正回歸」是中央系統有塞車問題，導致時間差，並非刻意延遲通報。

▼新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）