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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「沒有人會想隱瞞疫情」　蘇貞昌：現在不是追究責任的時候

▲蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

▲蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日宣布本土確診新增321個，以及400例「校正回歸」，遭批評是瞞報、蓋牌。對此，行政院長蘇貞昌晚間在臉書強調，從中央到地方，沒有人會想隱瞞疫情，也沒有醫療人員會隱匿確診數。

蘇貞昌說，這一周，全國上下的防疫人員都全力備戰，雙北醫護人員所承受的工作壓力更是龐大，22日有高達累積一周、共計400確診案例，由於各地的篩檢能量、行政負擔吃緊，不得不遞延至昨晚才報到中央。

「政府的責任是加強能量、減低負擔，讓程序更簡便，這樣才是解決問題的方法。」蘇貞昌指出，22日上午他召開防疫會議，除了確認各部會對於現有的醫療能量全盤掌握，讓確診者可以得到迅速而安心的照顧，也已要求資安部門針對快篩民眾的填表作業、地方確診資料的上傳作業進行簡化，降低地方醫療行政人員的負擔。

蘇貞昌表示，而在校正回歸後，也可以看到篩檢能量不斷增加，但確診率卻從5月15的高峰6.3％降到這兩天約2.9％，這可以證明國人維持好社交距離、落實防疫生活，就能有效阻絕疫情的擴散。「現在是大家一起扛起責任的時候，不是追究誰的責任的時候。我們一起加油，就像過去一整年一樣，把國家守起來！」

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