群組瘋傳「他家確診」！冷氣工接觸隱匿病人　自主隔離遭罵：病毒區

▲冷氣行師傅自主隔離，鄰居瘋傳「他家確診」。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

近日本土疫情爆發，全台民眾感到驚慌。桃園一名黃姓女子投訴，父親日前到客戶家修冷氣，後來才知道客戶家中有確診者，因此自主隔離14天，沒想到手機群組竟有人造謠「家人確診」，飽受當地人歧視。

根據《東森新聞》報導，這間冷氣行的老闆17日中午12點多外出，到客戶家查看冷氣狀況，下午3點再度出門，前往維修冷氣。

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沒想到，師傅維修時被客戶告知，要趕快戴口罩，因為「家裡有人被通知確診」，嚇得師傅趕緊回家，進行大消毒，開始14天的自主隔離。

▼冷氣行師傅自主隔離，鄰居瘋傳「他家確診」。（圖／《東森新聞》）



由於進行自主隔離，冷氣行沒辦法營業，鐵門深鎖，竟友人在群組謠傳「他家確診」，嚇得鄰居不斷躲避，還把師傅一家視為「病毒區」，連工作也受到影響。

師傅的女兒相當生氣，媽媽不斷接到電話，已經接到快哭出來，「真的已經接到崩潰」，店裡也14天沒有營業，損失至少2、30萬，「我們很委屈啊！我們是被害者耶！」

師傅的女兒提到，他們家是進行自主隔離，並非確診，若再亂傳消息，後續將報警提告。至於營業的部分，由於冷氣行時常需要陌生拜訪，希望客戶能夠誠實告知，以免修冷氣不成，還變成隱形傳播鏈。

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