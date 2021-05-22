陽明山晚間直擊！一罵完....通通不敢了　陽管處即刻「封亭」

▲民眾出遊合歡山武嶺（左）、陽明山。（圖／翻攝陽明山、合歡山即時影像）



網搜小組／董美琪報導

說好週末都盡量在家不要出門，沒想到陽明山卻出現上山人車，讓乖乖在家的網友們看傻眼，紛紛怒批「這些人真的是破壞防疫線」。晚間透過即時影像可見多處已「空無一人」，不過合歡山仍有少數遊客上山。

22日（六）新增321例本土，加上400例校正回歸，多了721人確診，今天《ETtoday新聞雲》到市區觀察，發現民眾相當自律，為了抗疫，街上都沒有人宛如空城。

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▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）



不過，陽明山卻被發現停車場「二子坪停車場」與「冷水坑停車場」，有車輛排隊進場；「小油坑停車場」也出現兩排車輛；至於大屯自然公園，儘管大家有戴口罩，但防疫關鍵2天，非要出門踏青，讓網友們很不滿，紛紛上網撻伐。

▲民眾出遊（圖／翻攝陽明山、即時影像）



對此，陽明山國家公園管理處傍晚表示，即起封閉園區涼亭及休憩據點，包含擎天崗、冷水坑、小油坑、大屯、二子坪、龍鳳谷、硫磺谷等各處遊憩據點，同步封閉園區內涼亭及休憩據點，呼籲山友這段期間不要上山。如要上山，請配戴口罩、勿群聚。

▼陽管處今日起封閉園區涼亭及休憩點。（圖／陽明山國家公園）



陽管處將偕同警政署保七總隊第四大隊陽明山分隊加強巡查，如遇未戴口罩民眾、闖入封閉涼亭者，將依法開罰3000~1萬5000 元。

記者晚間9點多再度觀察各點即時影像，發現陽明山二子坪停車場及冷水坑停車場，皆已沒有人車。不過合歡山仍有少數民眾上山拍照採點。

▲▼民眾夜間出遊陽明山、合歡山（圖／翻攝陽明山、合歡山即時影像）



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