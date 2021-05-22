台北鬧區空拍畫面曝光！假日「自主封城」　剩一排計程車

記者柯振中／綜合報導

台灣本土病例不斷增加，所有縣市都已進入三級警戒。對此，《ETtoday新聞雲》攝影記者透過畫面直擊，雖然正值假日，台北街頭依然如空城一般，就連車站、捷運站人潮也相當稀疏，顯見國人一同防疫的決心。

台北車站屬於鬧區，原先不分平日假日，人潮來來往往，十分熱鬧。不過，依據22日拍攝的畫面，車站外部幾乎清空，只剩下計程車、公車等少數車輛，二樓的微風廣場也只有幾名員工正在活動，就連附近的南陽街也幾乎沒有人。

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▼▲假日台北車站內、外部幾乎清空，只剩下少數人員、車輛。（圖／記者劉亮亨攝）



▼▲假日台北街頭，幾乎如空城一般。（圖／記者劉亮亨攝）

▼▲假日台北街頭，幾乎如空城一般。（圖／記者劉亮亨攝）



▲假日台北街頭，幾乎如空城一般。（圖／記者劉亮亨攝）



畫面轉到西門町，狀況也與台北車站相似，從空拍照來看，只剩下少數車輛在馬路上通行，幾乎沒有行人，徒步區裡的店家也幾乎關閉，難得一見「清空」的模樣。

信義區商圈也是如此，雖然有少數民眾在街上行走，但與原先車水馬龍的模樣相比，人潮銳減許多，幾乎只剩下車輛通行。

▼▲假日台北街頭，幾乎如空城一般。（圖／記者劉亮亨攝）



▼▲假日台北街頭，幾乎如空城一般。（圖／記者劉亮亨攝）



▼▲假日台北街頭，幾乎如空城一般。（圖／記者劉亮亨攝）



▼▲假日台北街頭，幾乎如空城一般。（圖／記者劉亮亨攝）



▼▲信義區商圈只有少數人車通行。（圖／記者劉亮亨攝）



22日屬於假日，雖然許多民眾放假，依然乖乖待在家裡，台北街頭出現了難能可貴的一面，配合政府抗疫的決心可見一斑。

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