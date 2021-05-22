「校正回歸」現象是誰的問題？　徐巧芯曝光送驗流程

▲22日新增本土病例321例，與400例校正回歸，在網路上引發兩派論戰。（圖／指揮中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

指揮中心22日公本土病例新增321例，另外400例「校正回歸」新增在過去6天，由於是台北、新北篩檢與通報有塞車情形，才造成校正回歸的情形，進一步在網友之間，造成責任在中央還是在地方的論戰。對此台北市議員徐巧芯就曝光了採檢送驗的流程。

徐巧芯在PTT八卦板發文列出採檢流程

一、「醫院」在個案篩檢（快篩）後必須上CDC系統登錄資料，進行PCR採檢，送「檢驗單位」。

二、「檢驗單位」有了PCR結果出爐後再上「CDC」系統登錄結果。至少要等三天。此時確認確診，中央就會開始進行通知。

三、「地方衛生局」疾病管制科每天都會上「CDC」的法定傳染病系統監看資料，有看到確診個案後才開始分區進行疫情調查。

▲台北市議員徐巧芯列出篩檢通報的流程。（圖／記者林敬旻攝）



徐巧芯引用5月21日的新聞，「指揮中心如今要求全國各縣市選定疫情熱區，廣設篩檢站，但採檢量變大，面臨通報塞車、檢驗塞車雙重困境。臨床醫檢師指出，現行法定傳染病通報系統需填寫資料極費時，一張單可能花四十分鐘，應簡化通報流程」

徐巧芯強調，甚至有情況是中央拿到PCR報告之後通知民眾但卻沒有給市府，導致一差可以差到六天。所以後端地方衛生單位接收不到訊息，無法立刻安排移送、居隔及相關採檢疫調，產生時間差。

徐巧芯說，所以剛剛有篇新聞說陳時中不忍苛責地方，到底是要怎麼苛責法？PCR的報告是先到中央還是地方？是誰通知誰？市府公布的圖跟我上面的流程很清楚了