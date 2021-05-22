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防止醫院被擊垮！柯文哲揭防疫新戰略：輕症都送專責旅館

▲▼柯文哲召開線上防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市長柯文哲22日下午公布台北市12行政區今日確診人數，仍以萬華區最多有342例。為了因應疫情變化，柯也公布最新防疫戰略，會根據快篩或PCR、醫生初診，分送病人到醫院或是加強版防疫旅館，保留珍貴的醫療量能，防止沒有確診症狀的輕症病人，把醫院擊垮。

柯文哲表示，過去確診病例少，都放負壓病房，但現在戰略要改變，不管快篩或PCR陽性，確診者症狀不明顯且沒有高齡、癌症、糖尿病等高風險，大概80%確診者可以不用住院，普拿疼吃一吃就撐過去，確診症狀不明顯經第一線臨床醫師判斷危險度不高，原則上先去加強版防疫旅館，後續若病況嚴重仍要送醫救治。

柯文哲表示，若第一線醫師初診研判症狀不明顯、無高風險者，先送加強版防疫旅館，觀察10天後進行PCR（核酸檢測）採檢，CT值大於30就出去，CT值小於30由醫生再評估。

若快篩或PCR陽性，且初判確診症狀明顯，明顯會喘、發高燒，就送醫院治療，10天後若症狀改善、退燒超過1天，再次檢採PCR，若CT值小於30就送加強版防疫旅館再觀察7天、沒症狀再出去；若大於CT值大於30代表不具傳染力，就可以出院。

柯文哲強調，新戰略把醫院的量能保留下來給有需要的人，沒有很嚴重的人就再加強版防疫旅館處理，防止沒有確診症狀的輕症病人，把醫院擊垮。

另外，台北市副市長黃珊珊表示，目前在北市還有確診者還在家的，帶移送疾中檢疫所部分有112人，今天正在聯絡。中央給的量能大概只有1／3，其他部分還在開「加強版防疫專責旅館」處理，這個量能，在快篩站快篩陽性，北市府都已經收治在安心檢疫所、加強版防疫旅館，大概有784人。

黃珊珊說，第一批快篩陽性的民眾，10天後就可以解隔離，解隔離可能就有一批一批可以回家，量能就可以開始運轉，現在都是新增的，必須要一直開一直開，等到可以解隔離後，循環量能就會開出比較多空間。

黃珊珊也提醒，這幾天確診數量真的很多，已經接到確診通知的民眾要耐心等候，也會盡量安排，時間上可能沒辦法第1天、第2天就移出來，如果發生任何狀況、不舒服，一定要打1922、1999甚至119通報，不舒服不要再等。

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