校正回歸增400例！韓國瑜「9字貼文」爆2.7萬人朝聖

▲指揮中心22日公布案例，共有400例校正回歸。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

國內22日新增321起本土案例，加上400例「校正回歸」的本土個案，指揮中心22日一共公布了721起案例。「校正回歸」四個字成了熱門話題，高雄市前市長韓國瑜也在臉書發文「造句#校正回歸」，瞬間湧入大批留言，引起廣泛討論。

依據指揮中心公布的數據，22日一共新增321起案例，加上400起「校正回歸」的上週累計案例，共公布了721起案例。

會議結束後，「校正回歸」4個字引起網路議論，韓國瑜也在臉書發文，「小編：請造句#校正回歸」，瞬間吸引2.7萬人朝聖。

不少網友留言回應，「韓國瑜選總統校正回歸一千萬票」、「可惜壽司郎活動停了，不然我改身分證『校正回鮭』」、「哈哈，韓總校正回歸原本的幽默了」、「我想校正回歸體重。」

▼韓國瑜9字貼文2.7萬人朝聖。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）



至於「校正回歸」是什麼意思？指揮中心指揮官陳時中解釋，由於通報上有時間差，病例時序混亂，因此漏夜清查，將塞住的案例清掉，依照病發日、採檢日的日期，回歸到上周的病例當中。

也有政府高層表示，之所以會多出「校正回歸」的案例，是雙北、各地衛生單位21日晚間回頭整理資料，發現有許多確診個案尚未完成上傳程序，因此未能回報給中央。

▲台北市長柯文哲對「校正回歸」給出解釋。（圖／翻攝自ETtoday直播）



對此，台北市長柯文哲也說，之所以會出現這個名詞，是因為最近檢體的量太大，因此不斷累積，實際上早就採檢，只是還在等報告出爐，所以才會爆量。

新北市衛生局長陳潤秋則說，「校正回歸」的個案當中，主要來源並非新北市，指揮中心也說得很清楚，簡化通報流程相當重要，中央目前已簡化程序，開放簡化以後，資料就不會塞車。

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