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急診醫解釋「校正回歸」不要製造+721恐慌　其他國家很常出現

▲▼0522指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲22日新增321例本土病例，與400例「校正回歸」引發兩派論戰。（圖／指揮中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

指揮中心22日公本土病例新增321例，另外400例「校正回歸」新增在過去6天，因此引發中央是否蓋牌的質疑。對此，急診醫師Dr. E在臉書上解釋，「校正回歸」的意義，不需要特別製造今天新增721例的恐慌，類似的情況在其他國家也很常出現。

「Dr. E 小兒急診室日誌」在臉書發文指出，5/22新增本土確定案例是 321，因為行政流程造成的檢驗塞車，所以在 5/16～5/21 校正回歸的確診案例總計是 400，因此說今天新增確定本土案例是 721 （321+400）不是適當的說法。

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Dr. E 說明，圖片中橘色的部分是 5/16～5/21 每日校正回歸後增加的數字，所有增加橘色數字加起來的總數是 400人，校正回歸後，事實上 5/17 新增確診人數就超過了四百人達到 406 人，5/17 後每一天的新增確診案例都超過三百人。

▲▼確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）

Dr. E 說，指揮中心只是按照現況說明實際發生的狀況，檢驗塞車也沒有隱瞞，繁瑣的行政流程也已經改善，未來檢驗塞車的程度將大幅縮小，校正回歸的數字也會減少，「不用製造恐慌說今天新增本土確定人數是 721了！今天新增本土確定病例是 321」。

另外有網友在留言中詢問，其他國家有出現過「校正回歸」的現象嗎？ Dr. E回答，「很常出現」。

根據《朝日新聞》報導，東京都在今年的2月15日宣布，在2020年11月18日~2021年1月31日之間，新增838起確診感染病例，東京的感染人數為107,609人。

報導指出，1月25日當周，有一些醫療中心向東京都政府回報，感染人數存在某些錯誤。結果經過清查，有18個醫療中心存在未報告的病例，包括葛飾保健所390例、池袋保健所（豐島區）228例，澀谷保健所96例。

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