穿防護服「1人照顧30病患」！護理師天天悶到爆汗　病房昏厥曝辛酸

▲護理師在防護服下，全身被汗水浸透。此為示意圖。（圖／翻攝自Facebook／Mohd Lazim）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞21日通報新增6493宗新冠病例，日增確診病例連續3天超過6000宗。逐漸惡化的疫情讓醫療系統瀕臨崩潰，也讓醫護人員身心俱疲，不堪重負。當地一名醫生最近在網上分享醫護人員在院內辛苦工作的真實情況，讓不少網友大喊不捨，也紛紛感謝醫護人員勇敢地站在最前線，為保護人民而戰。

綜合《光明日報》等當地媒體報導，馬來西亞吉打州一名醫生阿里胡先（Ali Husain），日前在其Facebook個人帳號上表示，由於最近新冠疫情猖獗，醫護人員在工作時，每天都要穿著悶熱的防護衣工作超過4個小時，而馬來西亞炎熱的天氣，更讓醫護人員們容易感到窒息和不舒服，進而在病房內昏厥。

他也在文中提起了自己最近的一個經歷。4天前，正當阿里胡先在醫院內值班時，突然新冠病房中傳出一陣叫喊聲，原來又有一名護理師因為長時間穿著防護衣，大量流汗而昏倒。當醫生衝進病房內時，只見數名患者正齊心協力，將身著厚重防護服的護理師攙扶出來。

▲護理師每天必須用防護服將自己全身包起4小時。（圖／翻攝自Facebook／Ali Husain）

阿里胡先表示，見到這樣的場面，讓他為這些護理師感到十分驕傲，也衷心地感謝他們的幫助，因為「護理師是新冠醫療團隊中，繼醫生後第2重要的人物」，而護理師的協助也是團隊完成任務的關鍵」。

他補充道，為患者更換點滴、輸氧、餵食、清理糞便、量血壓、照顧病患等工作，都算在護理師的頭上，因此他們每天的工作非常繁重，尤其現在疫情嚴重，醫護人員人手不足，平均1至2名護理師就必須照顧20至30名患者，再加上需要長時間穿著防護服，對護理師的工作環境而言，可說是雪上加霜。

他在文末也幽默地對曾被他責罵的護理師道歉，並感謝這些日子以來，與他共同進退的護理師。po文在網路公開後，不少網友都大喊不捨，認為這些不斷在前線打拼的醫護人員實在是太辛苦了，還有不少人對醫護人員勇敢地站在最前線，為保護人民而戰表示感謝。

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