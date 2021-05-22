東大海洋教育與戶外探索學術研討會改線上　80人共同參與

▲ 「東大海洋教育與戶外探索學術研討會」改線上辦理，原先設計的第二日實務操作體驗進行鹿寮溪武陵部落文化體驗，也因疫情而取消。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東大學體育系，於今明兩日舉辦「2021海洋教育與戶外探索教學與實務學術研討會」，因應疫情，研討會改為線上辦理，共同研討海洋教育與戶外探索教育相關議題，參與者約80人。

今年研討會發表主題包括山海教育、休閒體育、戶外探索教育等與體育教育推展相關議題，共安排13篇論文發表。研討會安排兩場開幕演講，分別是前正修科技大學運動健康與休閒系黃聲威教授，演講主題為「氣候變遷與海洋」，分享氣候在我們生活中留下的影響，同時對海洋造成的改變；以及台東大學體育學系溫卓謀教授，以大學戶外冒險教育課程之教學實踐與徑路發展為講題，分享戶外教育授課模式及教學策略等。線上研討會將集結聽眾和與會貴賓的說法，進行意見交流、相互激盪，期許研討會的成果能對海洋及環境盡一份心力；下午的論文發表則是眾多研究生發表長期研究的辛苦結晶，透過相互提問，每個人就著不同的觀點相互切磋，期許每次發言，都能為研討會帶來新的學術突破。希望這場研討會，能激盪出新的火花，開拓新穎的發展模式，成為台灣發展海洋教育及戶外教育的推手。

此次研討會改為線上辦理，原先設計的第二日實務操作體驗－「鹿上與你寮聊」，進行鹿寮溪武陵部落文化體驗，除了有溯溪、深潭體驗、無具炊事、露營等技能系的操作外，同時也有部落文化探索、星空解說等文化體驗。可惜因疫情而取消，期待明年有機會能與大家在鹿寮相見。

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